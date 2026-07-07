七七事變89周年｜多個組織到日本駐港領事館外示威　籲毋忘國恥

今日（7月7日）是「七七」蘆溝橋事變89周年，香港索償協會、保釣行動委員會和中國同心護港總會，今早分別到日本駐港總領事館所在的中環交易廣場抗議示威，要求日本政府為侵華歷史道歉。示威者多次呼叫「毋忘國恥」、「日寇侵華心不死」和「反對日本軍國主義復辟」等口號。



保釣行動委員會主席陳多偉把請願書貼在中環交易廣場門外。（蘇俊希攝）

香港索償協會要求日本政府兌現軍票

香港索償協會主席莫國威連同成員在領事館外抗議示威，並拉起橫額，希望市民銘記日本侵華歷史，並控訴日本政府當年派發軍票，搶奪港人財產，他要求日本政府允許將軍票兌換成港幣。

莫國威表示，軍票數量大概為5億4000萬元，但很多香港家庭已經移民海外，部分成員也己不在世上，第二代人也忽略了這個問題，但他希望歷史不要被遺忘。

香港索償協會主席莫國威希望歷史不會被遺忘。（蘇俊希攝）

香港索償協會主席莫國威（左）與立法會議員周浩鼎（右）將請願書放在交易廣場外。（蘇俊希攝）

立法會議員周浩鼎表示日本政府有復辟軍國主義的跡象。（蘇俊希攝）

同在現場請願的立法會議員周浩鼎認為，現在的日本政府有復辟軍國主義的跡象。他直指日本現任高市早苗頻頻搞小動作，「希望透過種種修建、擴軍，或者嘗試幫啲戰犯翻案，去復辟佢哋嘅軍國主義」。

保釣行動委員會示威前默哀

保釣行動委員會在抵達中環交易廣場後，主席陳多偉提到已去世的前主席陳妙德、羅堪就和前成員古思堯，並帶領成員默哀，其後把請願書貼在中環交易廣場門外，請願書提及日本政府近年有軍國主義復辟的徵兆，例如日本武裝船艦多次在中國領土釣魚列嶼海域徘徊，又提到要求日本政府道歉賠償，為受害者討回公義。

保釣行動委員會主席陳多偉貼上請願書。（蘇俊希攝）

陳多偉表示，香港人買日本貨品沒有問題，但去日本旅行，都要記得日本政府仍沒有為侵華的罪行作出真誠道歉，他說。「最緊要就係話記住我哋呢個地方，係曾經比日本侵佔過，亦都係佢哋犯下嘅罪行，唔好忘記，直到有一日日本真誠，起碼係官方嘅道歉，唔係依家模糊帶過。」

保釣行動委員會主席陳多偉（右）要求日本政府道歉賠償。（蘇俊希攝）

中國同心護港總會呼籲罷買日本貨

中國同心護港總會也有到現場示威，召集人曹達明希望日本首相高市早苗下台，並呼籲市民罷買日本貨，罷去日本旅行，令日本政府難以復辟軍國主義，並阻止日本經濟起飛。

中國同心護港總會從中環港鐵站遊行至日本駐港總領事館外。（蘇俊希攝）

1937年7月7日晚，侵華日軍在位於北京西南的蘆溝橋附近進行軍事演習，以一名士兵失蹤為藉口，要求進入宛平城搜查，遭守城的中國軍隊拒絕，日軍隨即攻城。這次衝突史稱「七七事變」，標誌中國抗日戰爭全面爆發。