梁進憶舉報棄街死車遭三部門推搪　告誡公務員勿當市民「人球」

立法會今日（8日）討論民建聯選委界議員林琳提出的「強化公務員治理效能」議員議案。會上多名議員指公務員做事不夠主動，林琳批評停留在舊式被動思維、欠缺主動解難的意識；身兼南區區議員的飲食界立法會議員梁進，憶起幾年前處理醫院棄置車輛個案，但遭警方、地政總署、運輸署互相推搪。他促請政府建立部門聯絡和數據分享平台，減少部門推搪處理個案的現象。



林琳認為部分公僕仍停留在舊式被動思維，欠缺主動解難的意識。（梁鵬威攝）

林琳指評核機制不足衡量政策結果

林琳希望政府從改善培訓、推動政務革新、加強數碼服務和完善外判監管方面，全面提升管治水平。公務員處事思維上，她認為部分人仍停留在舊式被動思維，欠缺主動解難的意識，亦缺乏前瞻性規劃，希望全體公僕主動紓困解難。

公務員評核制度上，她指過分著重程序，對政策結果的衡量略顯不足，建議政府加大評核中實效指標的比重，重視政策落地的成果，「建立一套以實證論英雄的獎賞制度」。至於政府數碼服務的升級，她則認為各部門數據並未完全聯通，阻礙市民和企業申報資料，促政府加快整合各部門數據、統一服務平台。

梁進認為，最重要是公務員有擔當思維和同理心。（鄭子峰攝）

梁進憶舉報棄街死車遭三部門推搪 告誡勿當市民「人球」

梁進指，社會對公務員評價仍是「少做少錯、唔做唔錯」，基層公務員更加明顯。他舉例幾年前處理過一宗醫院棄置車輛個案，遇到多個部門互相卸責：「警方話冇引擎車牌，處理唔到；運輸署話冇車轆，唔係車輛；地政處又話好明顯係一架汽車。」

梁進認同政府修改公務員評核制度，惟認為不足夠，最重要是公務員有擔當思維和同理心，對牽涉公眾安全和重大民生利益的事件有責任感，「絕對唔可以將市民當成『人球』」。他又建議政府建立恆常的部門聯絡和數據分享平台，轉介個案，減少人為推搪。

選委界議員陳祖光（夏家朗攝）

陳祖光：政策出錯往往挑剔前線 管理層不承擔後果

對於官僚推搪現象，選委界陳祖光認為政府應推行數字化轉型，包括行政審批與文件，徹底取消官僚互相推諉的情況。

他又指，現時市民對政府的期望已經從被動管理變成主動引領，惟行政文化僵化，現行機制下的賞罰亦嚴重不對等，舉例政策出錯時，政府管理層往往會找執法人員頂替，挑剔前線的技術瑕疵，令前線人員明知計劃有漏洞都不敢提出。

每逢公共系統稍一失誤，前線人員立刻面臨排山倒海嘅追究，但與此同時一啲涉及重大政策失誤嘅首長級官員，卻往往不用承擔實質後果。 陳祖光

他敦促政府糾正問責不對等的反差，建立容錯機制，明確容許非故意失誤，並提倡上下一視同仁。

梁文廣：公務員主動性或政治敏感度不足

九龍西議員梁文廣認為政府加強公務員管治、推動跨部門合作方面的成績有目共睹，但社會上仍存在對於公務員團隊有不滿意的聲音。他認為行政慣性令公務員在處理特殊個案上的主動性或政治敏感度不足，讓事情發酵或娛樂化，影響市民對政府管治的信心。

他又以學校欺凌為例，接獲投訴後若只是按照程序看文件，就未能發揮主動介入調查及向肇事者問責，質疑現行制度能否守護下一代。他同意使用人工智能，精簡僵化的工作流程，打破部門間的數據隔閡。

楊何蓓茵強調，香個五年規劃對香港發展非常重要，需要善於作為的公務員隊伍。（楊凱力攝）

楊何蓓茵：政府要持續提升管治效能

公務員事務局局長楊何蓓茵開場發言時指，科技發展席捲全球，人工智能和大數據廣泛應用，國家及大灣區同時快速發展，市民對政府服務的期望提升，政府要持續提升管治效能，回應時代及社會所需。她又強調首個五年規劃對香港發展非常重要，需要善於作為的公務員隊伍。