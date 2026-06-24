公務員改革｜葉劉：起薪點過高須檢視　拉curve助破大鑊飯文化

行政會議召集人葉劉淑儀表示，現時公務員多個職系的起薪點遠高於私人市場，既「擠走」私營機構人才，也引起社會反彈，必須檢討。同時，她認同當局推行「拉curve」評級機制，認為此舉正式拉開公務員制度改革的序幕，有助打破長久以來的「大鑊飯」文化。



公務員事務局上星期公布，今年全體公務員劃一加薪2%。（陳葦慈攝/資料圖片）

AO起薪6萬遠高於私企 葉劉：擠走市場人才

葉劉過往曾多次公開表示公務員薪酬結構失衡，她今日在《經濟日報》發表文章，再度指出很多公務員職系的起薪點都優於私營機構。政務官（AO）出身的她特別提及，該職系目前起薪點高達6萬元，比很多大企業的管理培訓生的薪酬高出許多。

葉劉認為，理論上政府以高薪吸引人才，但入職薪酬與市場水平相差太遠，反而可能擠走私營機構的人才，也會引起社會反彈。她同時指，資深公務員的薪酬卻遠不及私營機構管理層，導致不少具經驗的人才流失，政府內部青黃不接。影響政府整體表現。

更重要是如何讓公務員的薪酬更接近市場水平，新手薪酬不必過高，老將待遇要能與私營企業的管理層媲美，這樣才能讓更多優秀的資深人才留下來，為市民服務，那才是香港之福。 行政會議召集人葉劉淑儀

薪酬趨勢調查是否仍符社會期望「值得檢討」

她把矛頭指向已推行43年的薪酬趨勢調查，直言「因應環境不斷改變，這機制是否仍符合社會期望，值得探討」。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀早前接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

公務員事務局上月宣布推行「公務員評核制度優化計劃」，提出以「拉curve」方式決定公務員是否可獲發增薪點（俗稱「跳point」），期望可做到賞罰分明。葉劉形容它「打響公務員制度改革的第一炮」。她直言，長久以來公務員按年資「跳Point」、定時加薪，與表現優劣無直接關係，「拉curve」的背後思維正是要打破這種「大鑊飯」模式，讓公務員明白加薪非必然，從而激勵表現。

不過，葉劉亦擔心，公務員體系龐大，涵蓋眾多工種，要客觀、公平、準確地釐定優劣標準，找出不能獲發增薪點的最差5%, 頗有難度。她因而建議「公務員評核制度優化計劃」和政府正推行的另一項改革「部門首長責任制」均以「先導計劃」試行，一段時間後檢討及研究如何優化，確保制度公平客觀，同時可以真正提升公務員團隊的表現。

宏福苑火災造成168人死亡，特首委任的獨立委員會將於9月提交報告，外界關注涉事政府部門及相關人員如何承擔責任。（梁鵬威攝/資料圖片）

宏福苑火災或成體現部門首長責任制首個個案

對於「部門首長責任制」，葉劉淑儀認為方向正確，但執行細節尚待明確，特別是問責部分。她提到，宏福苑火災聽證會揭露房屋局獨立審查組等部門「紙上監督」、各自為政的問題，相信待獨立調查報告出台後，政府將因應不同部門首長的責任訂立準則與罰則。她形容，「宏福苑火災極可能是體現『部門首長責任制』的第一個個案」。