葉劉揭公務員「寧願唔接」推搪文化　宏福火曝分工缺點｜政・直說

大埔宏福苑火災獨立委員會點名四個部門，處理大維修工地違法吸煙等問題上有缺失，並互相推卸責任。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時說，公務員分工精細，憶述曾接獲地區斬危樹求助，出動六、七部門實地視察，才判斷到誰人負責斬樹，「公務員唔會立亂接，驚接咗累咗下手，寧願唔接啦」，事件曝露工作拖慢的缺點，今次大火調查顯示部門好像有互相推搪的問題。



火災關鍵人物之一的承建商宏業董事不出席聽證會，葉劉淑儀認為若果書面證據不能解答問題，隨時可賦予法定權力傳召證人，不過要稍後由政府決定，只要行政長官會同行政會議拍板便可以賦權。



大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前中）與法律團隊下午會後離開。（梁偉權攝）

獨立委員會點名四部門卸責

大埔宏福苑火災獨立委員會首輪第三場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃在首兩日陳詞揭示房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署有缺失，並互相推卸責任。會上，舉例居民投訴工人吸煙，勞工處16次巡視無發現，亦沒發禁煙令，消防處指投訴並非其職權範圍，「無部門覺得是自己責任」。杜淦堃形容，如果勞工處和消防處不承擔責任，相信投訴人很難再跟進。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

6個部門斬一棵樹？葉劉揭公務員「寧願唔接」文化

葉劉淑儀接受《香港01》節目專訪，坦言親身體會過政府部門互相推搪工作的問題。她憶述曾接獲區議員反映，大圍隆亨邨斜坡有一棵樹木可能有倒塌危險。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

看似小事為何要驚動行政會議召集人兼黨主席？葉劉落場了解後發現，地區人士接到投訴已久，惟無部門肯出手斬樹，政府部門之間分工精細，「好多部門要好清楚邊個做至接，漏水可能係屋宇署、可能係食環署、 可能係水務署」，無奈道「卒之要搵我」。

斬一棵樹大件事啦，要叫六、七個部門，路政署啦、土力工程處啦、房屋署啦、康文署啦、全部睇過晒先知決定邊個去。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

宏福大火曝露部門推搪問題 葉劉促調查完結後處理分工

葉劉淑儀憶述，最後找了樹木辦的高級人員，帶幾個政府部門視察，「佢話你做啦，咁咪做囉，所以部門之間唔肯定邊個做呢個問題，係長時期存在。」被問到這種處事方式，是否會令工作拖慢，葉劉直言「今次就曝露呢個問題啦，我諗調查完畢，政府要處理一下分工問題，會唔會做成部門之間推搪。」

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪，與主持潘耀昇討論宏福苑火災獨立委員會揭示的問題。（香港01）

公務員唔會立亂接，亦都驚接咗累咗下手，寧願唔接啦。所以就出現最近大火調查顯示一啲問題，啲部門好似係互相推搪。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀：係咪將責任俾晒市建局就解決問題呢？

大火後，政府針對圍標、大廈管理等問題，計劃有更明確的分工，修改俗稱多層樓宇管理條例的《建築物管理條例》。其中，市建局的監管責任「擔子」更重。政府提出加強市建局「招標妥」功能，主導大型維修的招標和評審，查核工程顧問及承建商背景，設立「預審名單」制度。

葉劉淑儀指大廈管理直接影響民生，大火之後，自己都收到很多求助。她目前看到修例擬將更多責任放到管理委員會及市建局，分別規管授權票及監管招標，但實際上是有問題。

點解話管委會有可能俾黑社會控制呢，我講得直率啲，多層大廈正常業主係唔想做管委會，第一要時間，第二分分鐘俾人埋怨，叫你揀紙皮石，層層樓都有意見嘅，吃力不討好，業主都唔係專業人士。 葉劉淑儀

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀指，業委會業主的專業知識不足以判斷如何維修最好、揀選哪些建築材料、材料有否通過檢測等，「判頭話他知，你都好難去Challenge（挑戰）佢」。再者，監管責任落在市建局，又涉及很多人手。她指，政府擬修訂的《建築物管理條例》（第344章）將諮詢立法會，她會要小心檢視，「係咪將揀顧問公司、揀維修公司責任俾晒市建局就解決問題呢？」