政・直說 EP1葉劉淑儀｜親歷斬危樹搵七部門　宏福火揭推搪誰問責

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》首集節目《政・直說》專訪，談及宏福苑火災聽證會揭示的政府部門推搪文化，期間分享親身經歷在地區求助斬危樹，先後向七個部門叩門才成功處理，認為反映公務員之間有一種「寧願唔接、免累下手」的文化。



此外，聽證會揭露的巡棚網涉「通水」、宏福火災問責時機、安全帶法例甩轆之謎、解讀總理要求提升管治效能、行政主導下立法會監督功能、江旻憓議員表現、自己會否再選特首、莊雅婷嫁鍾培生等議題，葉劉淑儀亦有在節目中分享看法。即睇38分鐘《政・直說》足本訪問！



【政・直說】EP1

嘉賓｜行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀

主持｜潘耀昇

拍攝｜蕭堃桁 林志龍 潘樂文

剪接｜蕭堃桁

葉劉揭公務員「寧願唔接」推搪文化 宏福火曝分工缺點

葉劉揭公務員「寧願唔接」推搪文化 宏福火曝分工缺點

大埔宏福苑火災獨立委員會點名四個部門，處理大維修工地違法吸煙等問題上有缺失，並互相推卸責任。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪時說，公務員分工精細，憶述曾接獲地區斬危樹求助，出動六、七部門實地視察，才判斷到誰人負責斬樹，「公務員唔會立亂接，驚接咗累咗下手，寧願唔接啦」，事件曝露工作拖慢的缺點，今次大火調查顯示部門好像有互相推搪的問題。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》主持潘耀昇專訪。（香港01）

火災關鍵人物之一的承建商宏業董事不出席聽證會，葉劉淑儀認為若果書面證據不能解答問題，隨時可賦予法定權力傳召證人，不過要稍後由政府決定，只要行政長官會同行政會議拍板便可以賦權。

葉劉奇怪「通水」巡棚網太君子 料明年問責恐難削長俸

葉劉奇怪「通水」巡棚網太君子 料明年問責恐難削長俸

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會另一個關注點，是房屋局巡查宏福苑棚網前，涉「通水」預先通知工程顧問，政府一方反駁指控嚴重偏離事實，又指屋宇署同樣會與檢驗人員預約，確保檢測時對方在場。葉劉淑儀坦言對「通水」感覺奇怪，「如果你去監察人，你又話人知『我嚟啦』，即係會唔會政府太君子呢？公務員係假設個個都係好乖嘅人，會唔會咁呢？」她希望今次調查之後改變做法，發揮監察作用就必須突擊檢查。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

葉劉淑儀預料，宏福苑火災問責要等到明年春天，待調查完結出報告才決定問責對象較為公道，認為拖得久未必影響管治威信，只是擔心難向資深的高級公務員問責，對方可能隨時提早退休，「你點追究問責？咁喺市民眼中就唔算問責」，認同理論上「炒」才是問責。再者，她提醒長俸唔容易「郁」，除非犯刑事罪，料屆時政府要傷腦筋。

葉劉解開安全帶法例甩轆之謎 運流局政務官要「贖罪」

葉劉解開安全帶法例甩轆之謎 運流局政務官要「贖罪」

巴士強制佩戴安全帶新法例實施六天「急煞」，因被揭發未能規管新及舊巴士，運輸及物流局解話指草擬法律條文出現「技術不足」，當時有傳引起按局方指示寫法例的律政司不滿。葉劉淑儀解開甩轆之謎，稱據說負責安全帶法例的該組政務官，同時負責網約車、自動駕駛等，形容「忙到不亦樂乎」。她說立法會都有責任，惟臨近換屆「太多嘢（草案）去立法會」，法律顧問也忙碌，事件教訓不要太多草案一起推到立法會。

曾經指安全帶事件須問責的葉劉淑儀認為，可以暫時不用問責，「少咗一個都唔掂，都係靠呢班公務員做，大家都做得好辛苦」，該組負責的網約車附屬法例今年通過，希望政務官可以「將功贖罪」。

葉劉解讀行政主導非「一言堂」 立法會要監督政府錯漏

葉劉解讀行政主導非「一言堂」 立法會要監督政府錯漏

全國兩會期間，中央再強調行政主導屬全港共同責任，期望立法會產出符合中央要求的成果。基本法無寫「行政主導」，立法會如何理解發揮監督角色呢？葉劉淑儀表示，港澳辦前主任姬鵬飛曾表明行政立法關系要互相配合，互相制衡，故此「有乜嘢錯漏立法會要幫手睇，立法會一定要維持呢個監督嘅作用」。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01）

她說，所有議員都是愛國者，可能個別人士風格尖銳，但只是小事，直言「立法會絕對唔應該變咗做一言堂」，應該讓議員表達憲制內不同聲音，並且有重要把關作用，「如果立法會個個唔敢提出修改，唔敢提出問題、質詢，根本幫唔到行政主導」，提醒逐條審議並非「讀一次就叫審議」。

葉劉籲從政青年勿只望委任 寄語黨友勿再犯交通事件

葉劉籲從政青年勿只望委任 寄語黨友勿再犯交通事件

選委會選舉、區議會選舉今明兩年先後舉行，新民黨上屆區議會選舉直選派出17人僅5人當選，港島全軍覆沒。見證選舉改制後重設委任區議員的葉劉淑儀說，直選「含金量」與別不同，惟近年遇到有意從政的年輕人問「點解我冇得做立法會議員」，亦有人只望獲委任做議員，寄語從政青年不要消極只想著崗位，要想想自己有何貢獻，是否願意接受直選洗禮。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》專訪。（鄭子峰攝）

新民黨今屆立法會減至三名立法會議員，正副主席都不再在議會，被問到會否考慮傚法經民聯增設議會內的黨魁，葉劉淑儀表示滿意三人表現，惟是否任命三人晉身黨領導層，則要視乎今屆表現再決定，笑言「起碼都唔好再有交通事件啦」。

葉劉恭喜莊雅婷嫁鍾培生 忠告豪華出位求婚吸睛損形象

葉劉恭喜莊雅婷嫁鍾培生 忠告豪華出位求婚吸睛損形象

民建聯西貢區議員莊雅婷與話題人物「富三代」鍾培生閃婚轟動全城，一來因求婚大陣仗模仿動漫《進擊的巨人》；二來民建聯「小花」嫁百億後代「網紅」，事後惹來民建聯黨員不滿，更要求莊雅婷退黨辭職。

當年戀愛路崎嶇曾遭反對婚事的葉劉淑儀恭喜莊雅婷嫁鍾培生，不過隨即指「本來男婚女嫁好正常，唯一係莊議員多啲花邊新聞，比較令人冇咁重視佢區議員做啲咩工作」，形容以出位方式求婚吸睛不是太好，「豪華求婚、大鑽戒係咪我哋值得鼓勵年輕人追求？」

葉劉八字真言答會否再選特首 讚李家超黑髮濃密體力好

葉劉八字真言答會否再選特首 讚李家超黑髮濃密體力好

師承美國民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）的葉劉淑儀，曾連贏立法會直選議席，經歷過選舉洗禮的她，卻兩度參選特首均未能取得足夠提名票，黯然退選。葉劉淑儀被問到會否乘人氣再戰2027年特首選舉時，75歲的她斷言「一定唔會」、「絕對唔諗」，解釋考慮到年紀大及體力負擔。葉劉透露李家超2022年參選特首一刻，才決定不再參選。她不評論李家超連任機會，不過指對方黑髮濃密，反映體力好。

葉劉觀察江旻憓趨低調擺脫話題 無意提點、隨緣見面

葉劉觀察江旻憓趨低調擺脫話題 無意提點、隨緣見面

「微笑劍后」江旻憓「空降」旅遊界，取得131票當選今屆立法會議員。上任後成為社會焦點，由表情、發言、以至採用的手機殼款式也受報道關注。與江旻憓同屬校友的葉劉淑儀表示，觀察到江旻憓近期轉趨低調，「睇佢個樣係想擺脫呢啲話題，做個真正盡職嘅議員」，目前未有機會與對方見面，惟相信很多人幫助她，自己不用提點。

葉劉驚見區議員向選民派嘉美雞 細黨新選制蝕底希望改

葉劉驚見區議員向選民派嘉美雞 細黨新選制蝕底希望改

區議會選舉和立法會選舉改制後，地區直選行「雙議席單票制」，每區設2個議席，每名選民投選1人，最高票2人當選。葉劉淑儀表示，認同昔日黨友田北辰建議增直選議席方案有道理，認為新選制對大黨有利，細黨較為「蝕底」，惟相信可能幾屆後才有機會檢討選制，「當然細黨希望啦」。她又說，新民黨資源上亦不及其他政黨，分享一件真人真事，「有位區議員喺太古城派嘉美雞，我哋個代表喺側邊派豉油自嘲囉，我哋邊度嚟嘉美雞啫」。

葉劉對ComplexCon粉絲熱情奇怪：順應潮流啫、拍真人相

葉劉對ComplexCon粉絲熱情奇怪：順應潮流啫、拍真人相

全球最大型文化潮流盛事ComplexCon上月在香港舉行，近年成為流行文化標誌的新民黨主席葉劉淑儀，亦踩入潮流界，獲邀辦粉絲見面會，逾百人出席。葉劉淑儀表示，對當天粉絲的熱情感奇怪，「我順應潮流啫，人哋過年過節送Sticker（貼圖），我又送，我想生動啲就拍真人相」。