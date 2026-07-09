楊何蓓茵：公務員必須有擔當　調查小組有能力分辨不可預期失誤

公務員工作表現備受社會關注。立法會今日（9日）通過「強化公務員治理效能」的議員議案及所有修正案。公務員事務局局長楊何蓓茵指，公務員必須有擔當，當局已設部門首長責任制，及行政兩級調查機制，相信責任制對整體公務員隊伍，有正面影響。



就公務員容錯機制方面，她表示公務員敍用委員會調查小組由熟悉部門運作的人士組成，相信有能力分辨經足夠討論及風險評估不可預期變化的創新個案，以及單純因疏忽、欠缺應有能力等而造成的失誤等。



議員批公務員做事不夠主動 籲勿當市民人球

前一天的會議上，有議員批評公務員做事不夠主動，停留在舊式被動思維，部門間互相推搪，促請政府勿當市民人球。有議員則指，現時當政策出錯往往挑剔前線，管理層不承擔後果，要求政府糾正問責不對等的反差，建立容錯機制，明確容許非故意失誤，並提倡上下一視同仁。

公務員事務局局長楊何蓓茵。（立法會）

楊何蓓茵：部門責任制明確首長和高級管理層積極領導

楊何蓓茵回應指，同意議員稱公務員必須有擔當，當局已設部門首長責任制及行政兩級調查機制。她表示，部門責任制雖然強調首長責任，但就整體公務員隊伍亦有正面影響，明確了首長和高級管理層積極領導，持續提升部門職效及責任。

議員倡設容錯機制 楊蓓茵：調查小組能分辦疏忽造成的失誤

對於有不少議員提到「容錯機制」，楊何蓓茵指，在行政責任兩級調查機制下，倘部門出現廣泛及重複的系統性，或嚴重問題，會啟動第二級調查，由公務員敍用委員會調查小組進行，小組由獨立專業，且熟悉部門運作的人士組成，相信有能力分辨經足夠討論及風險評估，但遇上不可預期變化的創新個案，以及單純因疏忽、欠缺應有能力等，而造成的失誤等，呼籲議員及公眾放心。

楊何蓓茵續稱，政府亦推動公務員評核制度優化計劃，目的是透過嚴謹制度，區分土公務員表現，使調配、晉升等人事工作，可更有針對性。

至於嘉奬表現優秀的公務員，她指，由於現時公務員工作表現評核有過於寛鬆的現象，在評核制度優化實施並見成效後，能區分出小部分有能力的人時，局方可考慮對持續獲高表現評級的公務員增設嘉獎。

陳浩濂：外判服務不等同外判責任

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，外判為政府提供服務方式之一，各部門按其需要及成本效應等方式提供公共服務，外判可善用市場技術和經驗靈活地提供服務，有助公務員聚焦核心工作。他又強調，外判服務不等同外判責任，批出合約後必須做好合約管理。他又承諾會改善採購及監督承辦商機制，協助部門物色合適外判服務，從而推動政府工作提效提質。

張曼莉：政府全面推動AI技術

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，現時已全面推廣政府創新科技應用，並推動AI+政務，善用公務員的效能。不少部門已經在實際工作中應用AI技術，並取得初步成效，例如機電工程署的數碼工作日誌取代過去超過7萬部升降機和自動梯的傳統紙本紀錄，並實時監察、紀錄、管理和分析維修保養的資料。

她又提到，目前智方便已支援超過1400項政府和公私營機構的網上服務及電子表格，令政府服務一網通辦。