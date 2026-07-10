田北辰攜愛犬食肆體驗讚唔錯　方國珊稱首日運作暢順｜政壇諸事町

狗主周四（9日）起可帶同愛主進入已獲食環署批准的持牌食肆，實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰，以及立法會議員方國珊於首日就分別帶同愛犬，到持牌食肆體驗及視察。其中，田北辰稱首日體驗不錯，但希望食環署盡快把「餐廳守則」上載網站，避免食肆各自訂出不標準。



2026年7月9日，首批指定食肆當日起可接待狗隻入內，立法會議員方國珊帶同狗狗到將軍澳一間食肆視察。（方國珊Facebook圖片）

方國珊籲狗主管束愛犬 食客保持開放包容

身為立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員的方國珊表示，她帶同狗隻到將軍澳其中一間獲准狗隻進入的食肆，認為整體運作暢順。但她認為，部份市民、食客及食肆職員需時適應及磨合新規例，呼籲帶狗顧客妥善管束愛犬，食客保持開放包容心態。

田北辰則帶同女兒所養的伯恩山貴婦犬Aspen，光顧屯門一間以湯飯著名的小店。餐廳外貼有「准許狗隻進入的食肆」的標誌。他表示，法例規定除非屬格鬥狗隻，否則所有狗狗出街都毋須戴口罩。不過，他提醒大家都要留意餐廳守則，以了解有否規定大型狗隻要戴口罩。

2026年7月9日，首批指定食肆當日起可接待狗隻入內，實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰帶同愛犬Aspen，到屯門一間小店體驗。（田北辰Facebook圖片）

2026年7月9日，首批指定食肆當日起可接待狗隻入內，實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰帶同愛犬Aspen，到屯門一間小店體驗。（田北辰Facebook圖片）

田北辰促食署盡快上載守則 避免食肆不統一

田北辰稱，雖然狗隻獲准進入食肆，但有很多規則需要遵守。其中一點是要以不長於1.5米的牽引繩控制狗隻，「我特登帶埋個呎嚟度，得1.3米」。而小店內每張枱，也裝有一個鈎，方便狗狗主人鈎狗繩。

他與其他食客聊天，其中一人因童年陰影「所以都有啲驚狗」，但仍好歡迎新安排。「食食下，仲有一家人帶咗2隻分別係3歲同9歲嘅貴婦狗嚟，原來今日係3歲嘅狗狗生日，特登帶佢嚟一齊食飯，首次喺餐廳涼吓冷氣！」

2026年7月9日，首批指定食肆當日起可接待狗隻入內，實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰帶同愛犬Aspen，到屯門一間小店體驗。（田北辰Facebook圖片）

田北辰形容，「今日首日嘅體驗都唔錯，除咗食咗一餐好好食嘅飯，亦都完成帶Aspen去餐廳涼冷氣嘅心願！」不過，他指同日有報道指，有餐廳就狗隻進入食肆訂出不同守則，例如設有不准狗隻進入的時間，以及容納進入的狗隻數目不一等。

他表示，食環署網站現有一欄標示「餐廳守則」，但「暫時未見到有守則upload咗上網。我希望食環多啲同餐廳溝通，當佢哋訂咗守則之後，就盡快upload上網，等食客喺帶狗隻入餐廳之前，可以預先知道，唔使摸門釘！」