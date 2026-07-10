財委會批292億建I．PARK 2　環保署：有信心2035年零廢堆填

立法會財委會今日（10日）通過批出292億元，在屯門曾咀興建第二期廢物管理設施I．PARK 2。會上，有議員指，北都發展或增加垃圾量，關注未來會否需要再興建I．PARK 3。環保署表示，I．PARK 1及2可每天可處理9,000 噸的廢物，而香港每日廢物的產生量為10,300噸，相信可進一步增加回收量，從而達到2035年零廢堆填。



楊永杰憂北都發展增垃圾量 關注為何不直接擴大承載量

會上，選委界議員陳宗彝問到，現時I．PARK 1及2能處理多少成廢物，能否完成處理所有源頭減廢的廢物，未來會否需要建I．PARK 3？九龍中議員楊永杰則指，北都發展或會令垃圾量增加，日後如要擴大I．PARK 2的廢物承載量是否需要再額外付款。

環境保護署署長徐浩光。

I．PARK 2最多僅能承載6000噸廢物 無法擴容

環境保護署署長徐浩光表示，I．PARK 2選址土地最多能承載6000噸廢物，無法擴容。他又指，目前兩個廢物管理設施每天可處理9000 噸的廢物，而本港每日廢物的產生量為1萬300噸，當局致力推動回收重用，以過去經驗相信可進一步增加回收量，有信心透過五年減廢計劃，以及加強回收和分流大型垃圾，從而達到2035年零廢堆填。

立法會議員霍啟剛。（直播截圖）

霍啟剛關注2.24億美化工程具體內容

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，項目建設相關大樓工程，包括行政大樓、污水處理廠等、海水淡化廠僅花2億元，環境美化工程卻斥資約2.24億，關注環境美化工程的體內容。

賴子堅：政府追求設計實而不華 亦冀外觀吸引

環境保護署副署長賴子堅稱，環境美化工程涉整個I．PARK 2的環境美化，會做到一個較高的綠化百分比，政府追求「實而不華」設計之餘，亦希望可以做到外觀吸引，故需要約2.24億的開支。

金融服務界李惟宏。（廖雁雄攝）

倘延誤或超支 政府最多承擔5%

金融服務界議員李惟宏指，I．PARK 2採用新工程合約模式，設實際攤分工程費用及目標價格差額機制，問到未來出現延誤或超支，政府及承建商的最高承擔比例及封頂機制，如何確保不會成承辦商轉嫁成本的漏洞。徐浩光指，政府有就承擔額設上限，最多5%。