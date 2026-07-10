民建聯慶祝邁向35周年將復辦籌款晚宴　陳克勤冀找到貴重物品拍賣

民建聯今日（10日）在立法會慶祝創辦34周年，「邁向35周年」。民建聯主席陳克勤指，今年有兩個「五」字極具意義，重提昨日與行政長官李家超會面時，就今年施政報告及香港首個「五年規劃」，從五大方面提出多項具體建議。



陳克勤與多名民建聯立法會議員出席今日的慶祝儀式。陳克勤表示，昨日向行政長官提出超過50項建議，主要圍繞市民關注的勞工、租置、長者福利和北都發展等議題，他承諾未來都會朝着這個方向努力，讓經濟發展成果惠及每一個階層，包括中小企、中產及基層。

陳克勤期望經濟發展成果惠及每一個階層。（蘇俊希攝）

民建聯立法會黨團召集人陳恒鑌表示，民建聯的施政報告建議八大章節包括金融、科技、民生、大灣區、北都、發展多元化產業、市民優質生活和愛國教育。他指出，諮詢期還在繼續，期望能繼續收集意見。

陳恒鑌重申建議的8大章節。（蘇俊希攝）

陳克勤確認民建聯今年將復辦籌款晚宴，但具體詳情未確實，而籌得的款項都會放在服務市民上，他坦言希望找到一些籌款金額較大的物品拍賣，以籌得更多款項。民建聯上次辦籌款晚宴已是2023年，筵開逾70席，籌得超過2000萬元。

被問到會否派員參選選委會界別分組選舉，陳克勤表示未開始討論，亦未有人選。