青年民建聯改選17人參選　莊雅婷撼「2+3粟米汁」老闆｜政圈風聲

青年民建聯升格為支部後，今日（24日）改選選出新一屆委員會成員。除了早前公布主席劉毅連任，過往一般由內部協商產生的委員及副主席，今屆改為選舉產生，料最快即日有結果。《香港01》獲悉，今屆有17名候選人選出14人，焦點之一落在爭取連任的西貢區議員莊雅婷，將與本身是荃灣關愛隊成員的「2+3粟米汁」老闆陳嘉新等人對戰。



早前莊雅婷與「富四代」商人鍾培生拉埋天窗受注目，有民建聯高層向《香港01》表示坊間指莊嫁入豪門的說法不公允，兩人家境應該是「門當戶對」。自發生盧偉國與年輕四十年余仲欣閃婚事件後，多名政界中人為莊雅婷抱不平，有人直言「只許老漢娶嫩妻，不許小花嫁富少」，批評民建聯有個別成員雙重標準。



青年民建聯去年換屆時公布新領導班子名單。（李宇婷攝）

青年民建聯改選引入競爭 17人選出14人

參選青年民建聯的支部委員會選舉的候選人包括11名「舊人」，分別是王子軒、石宇琪、林鼎雲、邵燕寧、施衍良、區凱琳、張筠苒、莊雅婷、傅詠儀、黃樂恆、韓學誼；以及6名「新人」，分別是吳澤鉅、周棨洭、易嘉慧、陳嘉新、廖淑鈞以及劉芷瑋。委員將由全體「青民」成員選出，副主席引入競爭，由委員互選。上屆「青民」有3名副主席及1名常務副主席，其中陳遙被揭發是非永久居民後辭職，崗位懸空。

上屆三名副主席爭連任被看高一線 莊雅婷表現較出眾

今屆預料有4名副主席，「舊人」當中，邵燕寧、施行良、莊雅婷是上屆副主席，爭取連任的機會看高一線。其中，本身是區議員的莊雅婷在眾人當中工作表現較出眾，不時於社交平台Instagram拍片宣傳政策及點評時事，流量可觀，發揮區議員宣傳解說政策的角色。工作報告中亦提到曾在區內舉辦大灣區咖啡青年節，參與人數達5萬人次。

莊雅婷不時於社交平台Instagram拍片宣傳政策及點評時事，流量可觀。（莊雅婷IG）

盧偉國與少妻閃婚後 政界中人為莊雅婷抱不平

雖然早前她與鍾培生拉埋天窗，《進擊的巨人》電影級求婚成為熱話，有人認為令民建聯尷尬，民建聯成員阮紀宏早前更聲言要莊雅婷退黨，但並沒有引來響應。反之，相繼有政界中人認為阮「做多咗」，畢竟是自由戀愛的年代。立法會前議員江玉歡力撐莊雅婷，坦言從政者都是人，「從政都係應該可以拍拖、結婚、同埋生仔嘅，亦都應該係鼓勵先係」，稱香港步向少子化，結婚率低於新加坡。

經民聯主席盧偉國與未婚妻余仲欣一起見記者，即場合奏。（林彥汛攝）

有民建聯高層向《香港01》表示坊間指莊嫁入豪門的說法不公允，兩人家境應該是「門當戶對」。有政府中人亦認為莊雅婷無其他過錯，且工作表現都可以。自發生73歲的經民聯主席盧偉國與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣閃婚事件後，多名政界中人為莊雅婷抱不平，有人直言「只許老漢娶嫩妻，不許小花嫁富少」，批評阮紀宏要求莊退黨「過份咗」。

「怡加新2＋3」粟米汁品牌老闆陳嘉新。（生產力局）

「2+3粟米汁」老闆陳嘉新參選青民委員

候選人名單當中另一個關注點是新人的背景，其中陳嘉新是荃灣郊區關愛隊成員。他本身是「怡加新2＋3」粟米汁品牌第二代老闆，早前以香港市民身份接受文匯報訪問，斥黎智英為首的蘋果日報集團誤導年輕人打砸燒，指黎智英罪有應得。不過，他就被指曾接受壹週刊及蘋果日報訪問宣傳產品。

黃碧嬌潛在「接班人」吳澤鉅參戰

至於吳澤鉅，是民建聯大埔社區主任，是潛在接替捲入宏福苑火災爭議、料無緣連任的黃碧嬌「接班人」。被看高一線的據聞包括區凱琳。她近期以青年民建聯身份隨團赴甘肅省天水市，與民政及青年事務局局長麥美娟一同出席 2026（丙午）年公祭中華人文始祖伏羲大典。

姑勿論青年民建聯委員最終誰人當選，政圈近年對「青民」在公眾視野的發揮空間少了些想像。「青民」過去是明日之星的舞台，出產過律政司副司長張國鈞，他是「青民」創會主席，民建聯副主席及連任多屆立法會議員的周浩鼎，亦曾任青年民建聯主席，最為人熟悉的時候是頻出席港台《城市論壇》節目，與對家舌劍唇槍激辯。

另一名「青民」前主席顏汶羽亦做過立法會議員。隨後接棒的「青民」主席相對沉靜，少有亮眼令公眾留下記憶點的地方，有人評估與政治環境轉變有關，愛國者治港下政治爭議減少，剩下的都是民生問題。「青民」換屆，外界對其寄予厚望。