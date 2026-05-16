民建聯向多國領事商會介紹啟德發展　李慧琼：香港擁聯繫國際優勢

民建聯聯絡拓展委員會舉辦「啟航1331：連結往昔 · 共創未來」活動，吸引約20位駐港外國領事及外國商會代表應邀出席。全國人大常委會委員兼立法會主席李慧琼在會上致辭時指出，香港在「一國兩制」下的具備獨特優勢及強大的人才吸引力，並誠邀各界與香港新一代建立更緊密聯繫。



民建聯聯絡拓展委員會舉辦「啟航1331：連結往昔 · 共創未來」活動，全國人大常委及立法會主席李慧琼致辭。

麥美娟：持續推動本地與海內外青年交流

活動於5月14日 在青年驛站「啟航1331」舉行，旨在向國際社會介紹啟德區的轉型發展，並就香港五年規劃蒐集各方建議。民政及青年事務局局長麥美娟向嘉賓介紹，「啟航1331」的命名源自前啟德機場傳奇跑道13/31。該處由疫情期間的社區隔離設施改建為青年驛站，集藝術、文化、體育與科技於一身。她表示，配合國家「十五五」規劃，局方將持續推動青年發展，深化本地與海內外青年的交流。

民建聯聯絡拓展委員會舉辦「啟航1331：連結往昔 · 共創未來」活動，邀請民政及青年事務局局長麥美娟參加及致辭。

李慧琼在致辭中強調，香港憑藉普通法制度、資金自由流動及國際化的營商環境，不僅是國際大都會，更是連接國家與世界的橋樑。她特別指出人才資本對香港發展的重要性，並引述數據指香港的全球人才排名已躍升至世界第四位、亞太區榜首，配合五所世界百強大學的教育資源，充分展現香港在商貿及人才方面的持續吸引力。

談及活動選址，李慧琼表示，昔日的啟德機場象徵着香港的開放與國際連繫，如今該區正蛻變為融合歷史、體育、旅遊及青年交流的多元樞紐。她期望「啟航1331」能成為本地與國際青年拓寬視野、交流文化的平台。

周浩鼎：民建聯將積極收集外籍人士對港政策意見

民建聯主席陳克勤指，啟德從昔日聯繫國際的機場，搖身一變成為今日國際青年的交流匯聚點，別具歷史意義。民建聯副主席兼聯絡拓展委員會主席周浩鼎則表示，多國領事及商會代表的參與，凸顯了香港作為國際連繫紐帶的獨特角色，民建聯未來將繼續發揮香港「內聯外通」的優勢，積極收集在港外籍人士對香港政策的意見。

民建聯聯絡拓展委員會舉辦「啟航1331：連結往昔 · 共創未來」活動，吸引約20位駐港外國領事及外國商會代表應邀出席。

民建聯聯絡拓展委員會舉辦「啟航1331：連結往昔 · 共創未來」活動，吸引約20位駐港外國領事及外國商會代表應邀出席。

活動期間，一眾嘉賓參觀了「啟航1331」的各項設施，並聽取了民航處代表分享啟德機場的歷史故事。外交部駐港特派員公署政研室主任包海斌參贊及多名政商界人士亦有出席。