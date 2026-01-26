財政預算案2026｜葉劉倡取消「限奶令」　新民黨嘆北區市面慘淡

新一份財政預算案2月25日發表，新民黨今日（26日）公布建議措施。本身是行政會議召集人的黨主席葉劉淑儀提出，是時候研究取消「限奶令」，即離境人士攜帶最多1.8公斤配方粉離境的限制。新民黨議員李梓敬表示，2013年時香港經濟環境需要「限奶令」，惟疫情後市況逆轉，政府要適度檢視。



早前涉逆線行車的新民黨議員陳家珮沒有一同見傳媒，葉劉解釋陳家珮正主持環境事務委員會，事件交給警方調查，她會再提醒所有黨員遵守法規。



1月26日，新一份財政預算案2月25日發表，新民黨公布建議措施，出席者包括黨主席葉劉淑儀、議員李梓敬、何敬康，前議員容海恩、江玉歡、林素蔚。（何夏怡攝）

葉劉：是時候取消「限奶令」

新民黨建議特區政府再次檢視本地奶粉供求情況，在供應穩定的前提下，研究撤銷離境人士攜帶最多1.8公斤配方粉離境的限制，為來港旅客提供便利。曾於建議將奶粉列為法例規定的儲備商品的葉劉淑儀，今日明言「是時候取消『限奶令』」。

港府在2013年3月1日推出俗稱「限奶令」的《2013 年進出口（一般）（修訂）規 例》，每名16歲或以上人士，每24小時只可攜帶總淨重不超逾1.8公斤的配方奶粉，違例者可被罰款50萬元及監禁兩年。

李梓敬：商戶反映食環執法力度應取平衡

李梓敬進一步解釋說，2013年時香港經濟環境需要「限奶令」，惟疫情後市況逆轉，「現時市面慘淡」，政府要適度檢視，改善消費者的消費體驗。他又強調政府應適度拆牆鬆綁，刺激本地經濟消費，舉例很多商戶反映，食環署在執法力度上應取得平衡，並放寬牌照申請。

重提發展「太空經濟」 倡設航天經濟辦公室

新民黨亦重提香港發展「太空經濟」，包括設立航天經濟辦公室及航天統籌專員，就太空經濟訂立新的法律框架，並放寬商業航天企藥上市要求，提高投資者對香港作為太空經濟服務樞紐的信心。

其他建議包括落實興建東鐵綫白石角站及屯門繞道、就「金融代幣化」的基礎建設規劃制訂更清晰的藍圖、引入累進式子女免稅額、引入新生嬰兒獎勵金累進制，為生育兩胎家庭發放多50%獎勵金（即三萬元），並在其後每多一胎的遞增幅度維持在30%等。