前海聯絡專家黃梓謙：前海絕對可超越美國矽谷　深港非競爭關係

國家「十五五」規劃的《港澳專章》提到，建設前海及南沙等重大合作平台。前海深港現代服務業合作區管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙今日（12日）指，對大灣區的創科前景充滿信心，形容前海絕對可以成為「超越美國矽谷的創科圈」，又提及深港兩地並非競爭關係，而是高度互補。他表示，前海的工作主線是深港合作，主要協助國家改革開放，若政策與香港無關，或者香港未能在前海合作上得益，均不會推行。



黃梓謙說，「前海深港青年夢工場」，已進化為全球創科生態圈的一員。（資料圖片/歐嘉樂攝）

指前海夢工場已匯聚逾千創科、醫企

黃梓謙出席電台節目訪問時，將前海形容為「絕對可以有一個超越美國矽谷的創科圈」，強調對大灣區的創科前景充滿信心。他提及多年前已成立的項目「前海深港青年夢工場」，指已從早期的「平租實體空間」，進化為全球創科生態圈的一員，現時匯聚過千間企業，涵蓋半導體、人工智能、文化體育科技及醫療等領域。

他表示，將繼續籌備第三期夢工場，團隊亦積極前往歐洲、北歐及東南亞等地建立全球網絡，協助企業「出海」。

黃梓謙指，前海的主要任務是支持香港融入並服務國家發展大局。（資料圖片/歐嘉樂攝）

前海政策令港得益方可推出

談及前海扮演角色，黃梓謙說國家「十五五」規劃的港澳篇章中，明確提出「高質量建設前海、南沙、橫琴、河套」四大戰略平台，前海的主要任務是支持香港融入並服務國家發展大局，工作主線是深港合作，主責協助國家改革開放，「（政策）如果同香港無關、如果香港未能得益，就唔會獲批出台」。

他續指，前海的主打產業大幅擴展至現時的12個現代服務業板塊，均是新興領域，涵蓋具身智能機械人、海洋經濟、低空經濟、智能終端、數據產業及細胞與基因工程等。