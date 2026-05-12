APEC官員參訪讚前海「人文聯通」　定義全球創新城市文明形態

近日，亞太經合組織（APEC）秘書處執行主任愛德華多·佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）率團參訪深圳前海，感嘆此地實現了APEC框架下的概念——「人文聯通」。從無障礙交流的AI耳機到「港人港稅」的制度紅利，前海正透過消弭語言、空間與制度的壁壘，構建一個讓人「隨時能來、安心紮根」的人才生態系統。

隨著2026年11月APEC會議即將在深圳召開，前海作為「技術硬核、人文柔軟」的城市樣本，正向世界展示亞太共同體願景下的現實奇蹟。



《南方都市報》報道，在被問及前海的創新生態有何借鑑意義時，這位走訪過無數創新城區的佩德羅薩，把話題引向了APEC框架下一個被經常提及的概念，「最為關鍵的，是人文聯通」。

亞太經合組織（APEC）秘書處執行主任佩德羅薩（中）率團參訪深圳前海。（南方都市報）

在APEC框架下，互聯互通歷來被分解為三個維度：實體聯通側重基礎設施，制度聯通關乎監管協同，人文聯通則指人員往來與思想交流。前兩者有清晰的建設指標可以衡量，後者卻難以量化，它需要人真正地匯聚在一起，碰撞、交融，才能生長出來。

佩德羅薩此次前海之行，讓這個概念變得具體。在前海5號樓前沿科技展，一副AI同聲傳譯耳機率先完成了一次小規模的「人文聯通」，代表團成員能與中文導覽員無障礙交流。展廳內，從AI眼鏡的立體影像到裸眼3D的沉浸式視覺，科技創新的場景變革令眾人頻頻稱讚，更讓代表團駐足的，是「硬核科技生活化」的實用魅力。

相比傳統意義上的炫技式創新，深圳更擅長的，是把技術快速產品化、場景化。在西昊科技展台，多角度可調的人體工學椅成為焦點，佩德羅薩落座後直言「比我辦公室的椅子舒服多了」。在商湯科技展台，面對圓蘿蔔下棋機械人，佩德羅薩興致勃勃地提出「開發麻將機器人」的設想。

在西昊科技展台，佩德羅薩試坐多角度可調的人體工學椅後，直言「比我辦公室的椅子舒服多了」。（南方都市報）

讓人「隨時能來」：物理屏障的消弭

佩德羅薩曾提到，「工程師、設計師、建築師等各類人才在同一個創新樞紐中交流互鑒、碰撞思想。正是這種人文聯通將人才匯聚一堂，激發出創意與靈感」。

而「靠近匯聚」的前提是，從地理可達到心理可及。蛇口郵輪中心距前海核心區驅車約20分鐘，每日有數十個往返班次高速客輪直連香港機場，旅客可在碼頭一站式辦理值機和行李直掛。深中通道、媽灣跨海通道相繼建成通車，多條地鐵線路織就內暢外通的立體交通網。

深圳寶安區歡樂港灣海濱文化公園。（南方都市報）

這種順暢，是深港融合戰略的空間落地。前海合作區地處珠江口東岸，南與香港一衣帶水，天然具備聯通香港、輻射大灣區的區位條件。香港勞工及福利局局長孫玉菡曾在深港人才合作年會上表示，香港作為國際化都市，成為國際人才了解大灣區的切入口，而前海則可以是他們進入內地的「第一站」。

數據顯示，截至2025年底，前海已吸引11065家港資企業集聚，累計183家世界500強投資主體入駐。香港居民在前海就業超過1萬人；2025年前海實際使用外資293.2億元，占深圳全市58.1%，累計實際使用外資達1575.2億元。

前海用三張牌「留住人才」

交通便利是「人來」的前提，但要留住人才、激活人才，便需要另一套體系。

制度牌。前海率先實現26類港澳專業人士免試執業，累計1174人已落地；「港人港稅」「港資港法港仲裁」從試點走向大灣區複製推廣。全域實施15%企業所得稅優惠，免徵港人個稅超香港部分。金融領域，前海形成14項全國「首創」「首批」創新實踐，自由貿易賬戶跨境收支達1.15萬億元。法治方面，深港國際法務區集聚法律服務機構265家，為國內最集中的法務資源區域之一。2025年7月，2024-2025年自由貿易試驗區制度創新指數發布，前海蛇口自貿片區連續四年蟬聯全國自貿片區第一。

林鄭表示，前海深港青年夢工場的發展越來越成熟，成功孵化的香港創業團隊已累計超過兩百家。

生態牌。前海已集聚9所國際學校、14家具有國際醫療服務能力的醫療機構。灣區書城、前海冰雪世界等文旅地標已相繼啟用；K11 ECOAST、沃爾瑪山姆會員店等商業載體落地，世界級商圈加快成形。68公里長的黃金海岸線之上，濱海公共空間與國際化街區共生。

創業發展牌。前海深港青年夢工場以「1510」模式——1元創新坊、5億元資金扶持、10萬平方米空間，穩穩接住港澳青年的創業夢想。2025年，前海夢工場吸引超700家團隊申報，187家優質企業成功入駐，其中四分之一獲500萬元以上融資，半數以上擁有港澳孵化背景。

前海深港青年夢工廠。（深圳發佈）

前海桂灣金融中心。（深圳發佈）

今年3月，前海又放了一個大招：「只創新、不操心」的OPC（一人公司）國際社區公開招募，為全球AI等領域的創業者掃清後顧之憂，輕裝上陣。為了讓年輕人留下來，前海擬每年聯合騰訊、中華電力、國泰航空、微眾、OPPO、順豐、影石等優質企業，面向港澳青年精準投放1000個就業崗位和800個實習崗位，並配套500套「可拎包入住」的青年宿舍。若有顧慮，更可領「深港72小時體驗券」，通過「灣區人才通」到前海先體驗、再決策。

從政策窪地到人才生態系統，前海走通了「引才—留才—育才」的閉環。

「人文聯通」的前海樣本

在前海石公園與歡樂港灣，讓代表團直觀感受到另一種「聯通」：人與城市的情感聯結。

68公里的黃金海岸線浪影翩躚，濱海公共空間綠意蔥蘢；全球最大的室內滑雪場與全球最大實體書城，構築起一片廣闊的生活綠洲。

這是前海過去十餘年持續追求的一道命題：一座適合人居的城市，才是真正面向全球的創新城市。

前海石公園。（南方都市報）

濱海公共空間綠意蔥蘢。（南方都市報）

意大利知名音樂劇《神曲》導演安德烈亞·奧爾蒂斯此前到訪前海時，望著摩天大樓與海濱、綠樹和諧共融的畫面，直言「看到了奇跡生長」。這種震撼，與佩德羅薩此行的感嘆如出一轍，不只是被科技折服，更是被一種新的城市文明形態所觸動：技術硬核而人文柔軟，開放外向而生活宜居。

佩德羅薩的感慨頗能說明問題。20年前他來深圳，是來見證一座城市的崛起。如今再來，他所看見的，是一種新的城市文明形態——技術硬核而人文柔軟，開放外向而生活宜居。

今年11月，APEC第三十三次領導人非正式會議將在深圳召開，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，圍繞這個主題確立了三大優先領域：開放、創新、合作。這是中國第三次擔任APEC東道主，也是深圳首次登上這一全球舞台。佩德羅薩期許，屆時全球目光將聚焦於此，大家將有機會親眼見證深圳的發展成就，並從中獲得啟發。