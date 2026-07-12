智庫倡北都青年白表首期最低減半至5%　居屋最低面積增至36平方米

北部都會區將成為本港未來房屋供應重鎮，當局曾預計其住宅用地可建超過50萬個公私營房屋單位。智庫「未來經濟學院」今日（12日）建議，將北都青年白表最低首期減半至5%，受惠者為至18至39歲、購買指定北都首次發售居屋或資助出售單位的白表申請人。主席王柏林相信有利北都早期發展，同時讓年輕在職家庭有誘因遷入北都。



王柏林認為，北都需要在發展初期吸引有工作、有家庭計劃、願意扎根的青年住戶。（香港01）

倡18至39歲北都白表買家享5%首期

「未來經濟學院」就北都房屋政策提出四大建議，當中包括將指定北都居屋項目中，18至39歲的青年白表買家的首期要求，由10%降至5%。以250萬元樓價的單位計算，首期要求將由25萬元降至12.5萬元。學院強調該建議並非新增現金補貼或貸款計劃，而是在現有房委會、銀行及香港按證保險機制下調整按揭安排，直接降低青年白表買家的入場現金門檻。

「北都成敗不只在於工程，而在於能否形成穩定、有活力和可持續的社區。」王柏林認為，此舉是有利北都早期發展，吸引有工作、有組織家庭計劃、願意扎根的青年住戶，而年輕在職家庭需要看見遷入北都的理由，也需要有能力置業。

北部都會區（資料圖片）

倡公屋與資助出售房屋比例調整至5:5

學院又建議，逐步把北都公營房屋中公屋與資助出售房屋比例，由約6:4調整至5:5，不過5:5是北都中期規劃基準，而非即時取代已規劃的公屋。

至於未來北都居屋銷售，學院倡引入累進式攪珠權重，例如選擇指定北都居屋項目、年輕人、已婚夫婦等組群，可分別獲得額外攪珠號碼，但總額外號碼應設上限，例如最多增加三個，以維持制度公平。

7月10日，居屋2025、綠置居2025及白居二2025舉行攪珠儀式。（資料圖片/呂婉盈攝）

促北都居屋最低實用面積基準增至約36平方米

至於北都居屋單位面積，學院希望提高最低實用面積基準，由現時約26平方米提升至約36平方米，並把兩房或以上單位的規劃基準提高至約40%比例。

學院希望政府以指定北都居屋項目作分階段試點，在每次銷售後檢討申請倍數、揀樓率、成交率、入住率、青年家庭比例、按揭表現及相關數據。若實際需求較強則逐步擴大、銷情或公平性問題超出預期，再調整首期安排、攪珠權重及單位設計規劃。