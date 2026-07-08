居屋白表首期降至5%、免息貸款助上車？　何永賢憂貿然入市冒風險

有調查報告指，近5成受訪青年因不能負擔高企樓價而未能置業。今日（8日）在立法會會議上多名議員關注協如何協助青年置業，有議員倡居屋白表首期降至5%，及提供免息貸款，紓緩青年置業困難。房屋局局長何永賢指需要審慎處理，因當局有一系列措施協助青年置業，勉勵年輕人及早因應個人能力規劃儲蓄計劃，把握置業機會。



選委界議員莊家彬（資料圖片）

議員倡降5%首期及免息貸款 何永賢憂貿然入市增供款壓力

選委界議員莊家彬倡將居屋白表首期降至5%，與綠表看齊以減輕青年置業的成本負擔。何永賢指現有的房屋政策能大大減低青年置業的負擔和開支，居屋定價根據中低家庭收入可負擔能力計算，假如再降低白表要求，需要注意青年人置業面對的財政風險，如貿然入市而增加日後供款壓力，需要審慎處理。

九龍西區議員梁文廣（資料圖片）

「供得起，無首期」困境 梁文廣倡青年首置免息貸款

九龍西立法會議員梁文廣在會上建議政府研究針對青年人的首置業免息貸款先導計劃，以協助他們上樓。梁文廣亦指不少入息穩定且有長遠事業規劃的青年正處於「供得起，但係無首期」的無奈處境，建議當局酌情放寬有供款能力的年青家庭按揭，協助他們成功置業同時防範財政風險。

何永賢指，青年普遍不熟悉解現有的房屋階梯，需要加大公眾教育力度，未來將加大公眾教育力度，如為青年團體舉辦講座等，協助青年及早認清置業規劃。

房屋局局長何永賢（資料圖片）

房協正籌備青年置業方䅁 何永賢籲把握北都發展潛力

何永賢在會上列舉一系列協助青年置業方䅁，她指出現時居屋買家有一半為40歲以下青年，隨著供應增加，預計將有逾30,000個青年家庭受惠。針對青年殷切的置業需求，房委會已為40歲同一申請者額外提供多一個抽籤號碼。同時，2025白表居屋第二市場計劃將增加7,000個配額，當中2,000個會全數撥予48歲青年及單身人士，房協目前正籌備相關安排。

她表示要令青年人知道未來有許多置業機會，如北部都會區帶來的潛力，讓他們按個人收入能力和資產，及早規劃儲蓄計劃，選擇適宜的房屋置業。她又指會繼續留意青年的需求及改善各項安排協助青年置業。