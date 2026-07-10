居屋2025｜約2000單位撥宏福苑特設計劃　張仁良：與攪珠結果無關

「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的攪珠結果今日（10日）正式出爐，房委會資助房屋小組委員會主席張仁良首次主持攪珠儀式。有關為宏福苑居民推出的特設銷售計劃，張仁良稱，政府已撥出一批單位至計劃當中，故不會受是次攪珠結果影響，能夠維持公平性。他亦指，超額認購倍數與去年相若，代表單位供應量有上升，希望超額認購倍數能繼續遞減，助市民安居樂業。



居屋2025、綠置居2025及白居二2025今日舉行攪珠儀式。（呂婉盈攝）

宏福苑特設銷售計劃涉不同地區 張仁良稱沒影響公平性

政府早前推出特設銷售計劃，讓宏福苑已售業權的居民選購單位，涵蓋新居屋及綠置居屋苑，包括啟德及九龍灣項目。張仁良表示，由於政府已經撥出一批單位至特設計劃當中，故選購的優先次序與今次攪珠結果無關，且計劃所分配的單位包含不同地區，相信不會影響公平性。

超額認購14倍與去年相若 張仁良：單位供應增冀超額遞減

張仁良表示，今年的超額認購為14倍，與去年相若。他續稱，由於是次推售單位為7,000個，比起初推居屋計劃時的供應數量多出三倍，因此現時超額倍數比以往低是理所當然。未來5年間，政府會推出60,000個單位，每年平均為12,000個單位。張仁良指，心目中沒有實則的目標數字，但期望隨著單位供應量增加，超額倍數能夠續年遞減，以幫助市民安居樂業。

房委會資助房屋小組委員會主席張仁良。（呂婉盈攝）

房委會首推聯合申請 40歲以下白表獲發額外號碼

今年房委會首次同時推行三項計劃，居屋接獲104,000份申請、綠置居有31,000份申請、白居二則有48,000份申請。張仁良指，由於當中約六成半申請者同時申請兩項計劃，故難以於過往申請數字作直接比較。他認為，是次聯合申請的安排理想，能為合資格申請者提供更多選擇以及節省時間。

張仁良續稱，為助青年就業，今年房委會首次為40歲以下的白表人士額外分發號碼，約有54,000份申請可獲發多一個抽籤號碼。

居屋2025、綠置居2025及白居二2025今日舉行攪珠儀式。（呂婉盈攝）

啟悅苑現「鐘乳石」收樓有缺漏？張仁良：質素有保證

被問到近日啟悅苑外牆滲水現「鐘乳石」，張仁良指可能裝修時有設備上的改動導致情況發生，以往房委會較少接獲類似投訴，他相信房委會的房屋質素有保證，但如果日後居民收樓有發現缺漏，可以及早向房委會通報，以及時作出補救。