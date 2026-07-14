狗隻入食肆大爭議料不縮沙　政界獻計｢飛out ｣茶記酒樓｜政圈風聲

醞釀多時的狗隻入食肆政策「開波」第四日，爆出多宗狗主違規令人側目的事件，更有獲批餐廳自動「出局」。這項政策一如預期社會分歧大，不似預期的是狗主的自律性，政界更有聲音擔心，越來越多「左右做人難」的餐廳東主選擇退場。不過，《香港01》聽聞政府現階段繼續推行政策的決心頗大，儘管面對爭議，目前研判不會「縮沙」。畢竟，爭議的另一面是觸手可及的利潤，有成功申請的餐廳營業額升了11倍，業界感嘆，「咁樣嘅幅度，今時今日，聖誕新年都唔會有啦」。



政府原定最快半年後展開第二階段牌照申請，雖然未知會否延遲，不過多位立法會議員建議改善審批條件，令到措施「軟著陸」，包括不批准地方狹窄的茶餐廳和中式酒樓領牌，以及在合資格餐廳的社區一帶增設寵物洗手盤，供狗隻入食肆前妥善清潔。同時，多教育狗主要有公德心。



料政府不「縮沙」 有別於安全帶事件

政策一推出即陷入爭議，政圈不少人聯想對上一次是今年初撤回的強制巴士戴安全帶條例。《香港01》四處打聽，不少政界人士斬釘截鐵指政府今次絕不「縮沙」；消息亦指，政府今次對推動狗隻入食肆政策頗有決心。

多於一名議員認為，從政策執行角度來看，事件性質與巴士安全帶法例不同，因強制戴安全帶是針對所有人，換言之「冇得揀」，但狗隻入食肆影響的範圍有限，加上首階段發牌1000個，佔全港1.7萬間食肆的比例極小，不喜狗隻的食客可選擇幫襯剩餘94%的食肆。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

有熟悉上屆狗隻入食肆立法工作的議員表示，早於2012年立法會已開始醞釀相關政策，轉折點在新冠疫情後，為促進經濟復甦，立法會各項「獻計」，當中寵物經濟、人寵共融一度是跨政黨關注的重點，令「狗隻入食肆」有契機重上議事堂。該議員預料政策不會被「抽起」，頂盡減少發牌數字。

何敬康早前在社交平台呼籲狗主莫「玩爛」狗入食肆政策。（黃浩謙攝）

何敬康促收緊審批「飛out」茶記、快餐店

政府首階段批出1000個名額，最快6個月後考慮展開第二階段申請。狗隻入食肆政策歷經多年醞釀，方踏出放寬的重要一步，但部分狗主不珍惜，違規讓愛犬踏上餐桌、用餐廳餐具餵食愛犬。食環署截至昨天（13日）接到20宗投訴，涉及狗帶長度、狗隻所坐位置等，該署已巡查約2,300次，發出一定數量的口頭警告，但認為新措施運作大致暢順。

本身是狗主的新民黨選委界議員何敬康，早前在社交平台呼籲狗主莫「玩爛」政策，他向《香港01》進一步建議，下階段篩選參與抽籤的食肆，若硬件上存在「硬傷」，例如桌椅間距狹窄的茶餐廳、中式酒樓以及麥當勞要「飛out」，不應納入名單。他認為，戶外空間充足的食肆更適合申請，不只要照顧一般食客，寵物都需要舒服空間。

議員獻計增設施清潔愛犬、限制接待枱數

面對非狗主食客普遍擔憂的衞生問題，立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席、選委界陳凱欣建議，新發展區內符合狗隻入餐廳資格的食肆附近，可設立更多有蓋狗糞垃圾桶，及寵物洗手盤，令狗主為愛犬進入餐廳前做好清潔。她又希望政府首階段每個月都檢視政策，聽取餐飲業界意見，半年後再檢視需否提高現時20平米的最低面積要求。

委員會副主席、九龍中議員楊永杰希望加強教育寵物主人，令坊間熟悉條例要求，待到第二階段時改善首階段出現的問題。他舉例，已有寵物共融環境的食肆申請牌照可「加分」，並限制食肆可接待狗隻及主人的枱數，「譬如20平方米，只有兩枱可做」，顧及食客感受。

梁進認為，若食肆未準備就緒或不適應，可以立即將名額轉交予其他已準備好的行家。（鄭子峰攝）

有餐廳准狗進入後營業額升11倍

談到政策直接受益的持分者，即成功申請的食肆，其實立法之時已有退場機制，如果食肆後悔可以退出名單，現時已有餐廳宣布退出。自由黨飲食界議員梁進認為，反映計劃運作正常，若食肆未準備就緒或不適應，可以立即將名額轉交予其他已準備好的行家。

政策初心之一是為改善餐飲業營商環境，創造更多生意。梁進指成果顯著，引述有集團旗下三十間餐廳，允許狗入食肆後，營業額升7至11倍，「咁樣嘅幅度，今時今日，聖誕新年都唔會有啦」。政界共識並非政策目的有問題，而是執行細節如何「軟着陸」，這考驗當局的智慧。