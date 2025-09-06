選委會補選明日舉行　李家超視察投票站：各方面已準備就緒

2025年選舉委員會界別分組補選明日舉行。行政長官李家超今日（6日）到位於香港中央圖書館的一般投票站，視察票站在場地佈置及運作綵排等的最後準備情況。票站工作人員向他介紹明日的投票流程和人力配置，李家超指同事在各方面均已準備就緒。



李家超視察香港中央圖書館的一般投票站。（李家超Facebook）

李家超視察香港中央圖書館的一般投票站。（李家超Facebook）

李家超在政制及內地事務局局長曾國衞及選舉管理委員會主席陸啟康法官陪同下，到訪位於香港中央圖書館的一般投票站。票站工作人員向他介紹明日的投票流程和人力配置，表示將全力確保明日各項投票程序均符合相關法例和指引，讓投票在公開、公平及誠實的情況下，安全有序及高效地進行。

李家超視察香港中央圖書館的一般投票站。（李家超Facebook）

投票時間由上午9時至下午6時

選委會明日補選將填補6個選委會界別分組共21個席位空缺，有28名候選人參與競逐，合資格投票人／獲授權代表共約3600人。全港共設5個一般投票站，1個在警署設立的專用投票站，投票時間由上午9時至下午6時。