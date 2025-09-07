選委會補選｜八號風球懸掛前完成點票　前助理署長張綺薇抽籤當選

2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，6個界別28名候選人競逐21個席位，總投票率97.33%，共3,534人投票。現正點票，選舉結果將陸續出爐。選管會主席陸啟康投票結束後表示，預料晚上9時20分改掛8號風球前可以完成點票，又說全日接到三宗選舉投訴。



其中，商界（第三）郭端祥當選；建築、測量、都市規劃及園境界規劃署前助理署長張綺薇當選；科技創新界李煥明、張梓昌、涂文偉、黃建恒、楊夢甦當選勞工界林千國、詹勳澤當選、港九三會界別分組柯創盛、溫俊文、郭金發、李詠民、賴暖新、余靜怡當選，僅自由黨阮建中一人敗選；港九三會界別分組劉展鵬、廖子聰、侯漢碩、曾勁聰、王槐裕、黃寳儀當選。



9月7日，2025年選舉委員會界別分組補選，其中一個票站位於香港中央圖書館展覽館。（何夏怡攝）

陸啟康被問到天氣會否影響點票，他說一直和天文台保持聯繫，天文台今晚9時20分發出八號風球，故目標是9時20分前點票完成，最重要確保選舉安全，保障候選人和工作人員的安全，假如有工作人員需要提前離開，會酌情處理。

另外，陸啟康指截至晚上6時，今次投票共接獲三宗投訴，分別與選舉廣告、投票站分配和選舉安排有關，各單位已盡快處理，之後會有簡報。

6個界別有競爭 28名候選人競逐21席

今次選舉有28個分組要舉行補選，其中22個分別合共72名候選人自動當選，包括飲食界、商界（第一）、商界（第二）、香港僱主聯合會、酒店界、進出口界、工業界（第一）、工業界（第二）、地產及建造界、中小企業界、旅遊界、航運交通界、中醫界、教育界、法律界、醫學及衛生服務界、體育、演藝、文化及出版界、漁農界、同鄉社團、基層社團、鄉議局、有關全國性團體香港成員的代表。

有競爭的6個界別，28名候選人競逐21個席位，包括商界（第三），建築、測量、都市規劃及園境界，科技創新界、勞工界、港九三會界。

▼投票結果▼

商界（第三）（合資格選民：106）

候選人：

郭端祥（49歲，從事保險業）

麥永賢（銀行行政人員）

選舉結果：

當選：郭端祥（64票）

建築、測量、都市規劃及園境界（合資格選民：52）

候選人：

張翹楚（49歲，測量師）

張綺薇（61歲，規劃師、規劃署前助理署長）

選舉結果：

當選：張綺薇（26票，與對手打和，抽籤勝出）

科技創新界（合資格選民：49）

候選人：

李煥明（53歲，科技公司總經理）

張梓昌（64歲，首席技術總監）

涂文偉（58歲，大學教授）

林漢明（65歲，教授）

黃建恒（51歲，總裁）

楊夢甦（60歲，大學教授及管理層）

選舉結果：

當選：李煥明（37票）、張梓昌（44票）、涂文偉（46票）、黃建恒（40票）、楊夢甦（42票）

勞工界

候選人：

林千國（54歲，工聯會、從事飲食業）

詹勳澤（50歲，勞聯、公務員）

呂乃星（46歲，公務員）

選舉結果：當選：林千國、詹勳澤

港九三會代表

候選人：

柯創盛（52歲，民建聯區議員）

溫俊文（50歲，商人）

郭金發（執行董事）

李詠民（51歲，勞聯區議員）

賴暖新（39歲，區議員）

阮建中（48歲，自由黨區議員）

余靜怡（56歲，商人）

選舉結果：當選：柯創盛、溫俊文、郭金發、李詠民、賴暖新、余靜怡

新界三會代表

候選人：

劉展鵬（36歲，工聯會區議員）

廖子聰（39歲，新民黨區議員）

黃楚淇（54歲，金融服務）

侯漢碩（44歲，民建聯區議員）

曾勁聰（42歲，工聯會區議員）

王槐裕（43歲，商人）

黃寳儀（43歲，區議員）

葉奕成（68歲，商人）

選舉結果：當選：劉展鵬、廖子聰、侯漢碩、曾勁聰、王槐裕、黃寳儀