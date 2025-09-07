選委會補選｜有候選人涉逾期補交簡介　陸啟康：不影響選舉公正

2025年選舉委員會界別分組補選今日（7日）舉行，28名候選人競逐6個界別分組共21個席位。選舉管理委員會主席陸啟康法官、選舉事務處總選舉事務主任陳淑華於今早11時15分見記者，交代今日投票安排。有記者提問提名期時，有選任委員候選人涉及表格提交截止時間後，再補交簡介資料，操作是否合理，會否影響選舉公正。



陳淑華強調製作簡介並非法例要求，且涉事界別的候選人「自動當選」，故選舉事務處接納了補交申請。陸啟康亦強調，涉事界別無競爭，故不影響選舉公平，補交材料可令投票人更加了解候選人。

涉事候選人自動當選 選委會：不影響公正

會上有記者問及，有候選人填寫表格時未填「簡介」部分，事後才補充資料，程序是否合理、會否影響選舉公正。

9月7日，選舉委員會進行界別分組補選，選委會主席陸啟康見記者說明早上投票情況。（何夏怡攝）

陳淑華表示，製作候選人簡介不是法定要求，事務處製作候選人簡介是想讓公眾和投票人知道候選人的資料和選舉信息。因此，當當事候選人想補資料，事務處考慮到仍未向投票人寄出簡介，以及有關界別分組的所有有效候選人已經自動當選，故選舉事務處是在「不影響選舉公正的情況下」接納了申請。

陸啟康：有信心補選在公開公平誠實下完成

陸啟康補充，事務處有向選管會知會上述決定，選管會因為三個原則予以同意，即沒有法例規定候選人要提交簡介、涉事界別無競爭故不影響選舉公平、補交材料後可令投票人更加了解候選人。

2025選舉委員會界別分組補選9月7日舉行。（政制及內地事務局）

今日投票由早上9時開始，到11時投票率已超過65%。陸啟康表示，有信心補選在公開公平及誠實下順利完成 呼籲已登記的投票人盡快投票。

八號風球會否點票？ 陸啟康：不能揣測

陸啟康表示，選管會一向不評價投票率，不過今日即使有小雨，有界別投票率都很高。他強調，調選管會角色很重要，合資格選委應積極參與。他又補充，曾邀請天文台代表，到危機管理委員會商討惡劣天氣的投票安排，之後都會保持密切聯絡，且已提醒投票人留意天氣，投票、點票工作會如常舉行。

被問點票工作會否在八號風球下進行，陸啟康就表示，「我不能揣測任何發生嘅事」，如果交代怎樣處理某些情況，信息會很混亂，重申「根據最新消息，（投票和點票）可以如常進行」。