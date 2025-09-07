選委會補選｜麥美娟視察票站　籲選出心繫社會選委增市民幸福感

選舉委員會界別分組補選今日（9月7日）舉行。民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正、常任秘書長林雪麗及民政事務總署署長杜潔麗先後到訪港九新界5個票站視察投票情況。麥美娟呼籲合資格選民踴躍投票，選出愛國愛港、心繫社會的選委，為社會經濟民生發揮作用，令市民有更多獲得感與幸福感。



民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局團隊，視察選委會補選票站。（民青局facebook）

民青局在社交網頁發文指出，今次補選有6個界別分組需要競逐，當中包括港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表；以及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表，局長麥美娟呼籲各位合資格選民踴躍投票。

麥美娟與其他民青局官員，今日先後到訪香港中央圖書館展覽館、九龍公園體育館、蕙荃體育館、車公廟體育館及調景嶺體育館票站，視察投票情況。

廉署派員駐守各票站 確保選舉公平誠實進行

廉政公署亦在社交網頁發文表示，今日派員駐守各個投票站，確保選舉能公平、公開及誠實地進行。廉署又指，廉潔選舉查詢熱線︰2920 7878，由上午9時開始開放直至下午6時接受市民查詢。