選委會補選｜麥美娟視察票站 籲選出心繫社會選委增市民幸福感
撰文：陳立程
出版：更新：
選舉委員會界別分組補選今日（9月7日）舉行。民政及青年事務局局長麥美娟、副局長梁宏正、常任秘書長林雪麗及民政事務總署署長杜潔麗先後到訪港九新界5個票站視察投票情況。麥美娟呼籲合資格選民踴躍投票，選出愛國愛港、心繫社會的選委，為社會經濟民生發揮作用，令市民有更多獲得感與幸福感。
民青局在社交網頁發文指出，今次補選有6個界別分組需要競逐，當中包括港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表；以及新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表，局長麥美娟呼籲各位合資格選民踴躍投票。
麥美娟與其他民青局官員，今日先後到訪香港中央圖書館展覽館、九龍公園體育館、蕙荃體育館、車公廟體育館及調景嶺體育館票站，視察投票情況。
廉署派員駐守各票站 確保選舉公平誠實進行
廉政公署亦在社交網頁發文表示，今日派員駐守各個投票站，確保選舉能公平、公開及誠實地進行。廉署又指，廉潔選舉查詢熱線︰2920 7878，由上午9時開始開放直至下午6時接受市民查詢。
選委會補選．持續更新｜總投票率逾95% 兩組別未達九成選委會補選｜有候選人涉逾期補交簡介 陸啟康：不影響選舉公正選委會補選明日舉行 李家超視察投票站：各方面已準備就緒選委會補選｜郭永昌提名期內逝世被DQ 100人爭93席大多自動當選選委會補選｜新世界CEO參選商界 兩前高官及腫瘤專家莫樹錦出戰01統計｜選委會補選近八成分組界別無競爭 競爭最大8人爭6席