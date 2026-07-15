新皇崗口岸｜首二讀草案料極速本周通過　鄧炳強：跟足規矩有解說

《皇崗口岸港方口岸區條例草案》昨日（14日）刊憲，為新皇崗口岸實施「一地兩檢」提供法律基礎。立法會今日（15日）首讀及二讀《草案》，保安局局長鄧炳強被問到口岸啟用時間，他表示港方和深方的意願都是盡快通關，令市民可以享受到更好的通關設施，惟前題是當局要確保所有設施準備就緒。



據了解，立法會有機會在本周內舉行特別大會通過三讀通過條例。倘最終成事，將是改選舉制度後最快通過的條例，由刊憲至通過不足一周，較前年《維護國家安全條例》的12天更快。被問到如何確保不會不再出現安全帶事件的審議失誤，他說所有立法流程都是跟足規矩、程序依舊。



新皇崗口岸「一地兩檢」草案首二讀

鄧炳強在首讀及二讀發言時指，口岸為特區政府參與落實國家發展策略的重點項目之一，重建後的皇崗口岸會定位為深港之間最重要的24小時客運陸路口岸。他稱，目前聯檢大樓主體結構工程基本完成，港深雙方正全速推進內部建設。

他又表示，國務院本月8日決定於本月31日零時起，啟用皇崗口岸港方口岸區，並依照特區法律實施管理。獲中央授權後，港府需本地立法，為皇崗口岸實施口岸得基礎，為確保中央授權得以及時落實，政府有責任在7月31日前完成本地立法。同時，為配合港方口岸區實際運作，政府須就港方口岸區，制定多項附屬法例。

鄧炳強見記者。（林彥汛）

極速通過憂變「安全帶之亂2.0」？ 鄧炳強：跟足規矩

鄧炳強在會後見記者，被問到會否擔心在趕急的情況下通過條例，會導致出現「安全帶事件2.0」的情況，他表示雖然是次條例與《深圳灣口岸港方口岸區條例》大致相若，但政府仍有責任詳細與議員討論條文，相信有充足的時間解說。同時，為令會議更順暢，他今日下午親身出席4場解說會。

「開OT」審議成新常態？ 鄧炳強：重大民生議題有責任及時訂好法例

他強調，今次做法是務實和負責任，所有立法流程都是跟足規矩、程序依舊，只是議員要「開OT」，加開會議審議。被追問政府是否希望本周內通過條例，他未有正面回應；至於是次的審議方式會否成日後的「新常態」。他表示就一些重大的民生議題，以及政府有責任，要及時訂好法例。

未正面答啟用日期 鄧炳強：要確保所有設施準備就緒

問到口岸的具體啟用日期，以及有否信心下月內完成裝修工程，鄧炳強表示成立港方口岸區後，會盡快展開測試，港方和深方的意願都是盡快啟用，令市民可以享受到更好的通關設施，惟前題是當局要確保所有設施準備就緒。

根據《條例草案》，國務院本月8日決定於本月31日零時起，啟用皇崗口岸港方口岸區。皇崗口岸港方口岸區、連接口岸的落馬洲大橋深圳段橋面、可經由橋面進出的大橋箱樑內部，以及連接道路路面均屬授權香港特區政府管轄的區域，具司法管轄權，並屬港府土地範圍的禁區。條例2047年6月30日失效，倘經全國人大常務委員會決定批准可再續期。