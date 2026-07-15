立法會訪京「校呔」設計曝光　$130人手製「真抵打」｜政壇諸事町

全體立法會議員下月首次上北京考察，亦是「大主席」李慧琼上任後首次「帶隊」。早前有傳行管會拍板訂製統一款式的領帶和絲巾，要求議員訪京時佩戴，引起部分代議士私下不滿。李慧琼及後澄清沒要求統一打領帶或佩戴絲巾訪京。



「打呔事件」事隔三周，領呔設計今日（15日）曝光，分別有紅藍兩色，供議員選擇。李慧琼更「身先士卒」試戴紅色領呔主持大會。不少議員都滿意領呔設計，有人笑言領呔售價130元「真抵打」。



立法會主席李慧琼佩戴新設計的立法會領帶主持大會。（立法會直播）

立法會訪京打「校呔」惹微言 李慧琼籲議員有話直說

全體立法會議員周日（19日）首次上北京考察，早前行管會拍板訂製新款式的領帶和絲巾。然而相關設計尚未曝光，就有傳媒報道指，有代議士不滿議員訪京時佩戴統一領呔，質疑形式主義。 及後主席李慧琼特意在議員的通訊群組中附文澄清，指從沒有要求大家統一打領帶或佩戴絲巾訪京。

立法會訪京「校呔」設計曝光 $130人手製「真抵打」

雖然發生小風波，但無阻新領呔「面世」。一眾議員今日取得新設計的領呔及絲巾。據了解，新的領呔共有兩隻顏色，分別是藍色和紅色，布滿「立」字暗花，售價為130元。新的絲巾亦有兩色，分別是淺紫及粉紅，同樣布滿「立」字暗花，售價則為230元。

圖為實政圓桌新界西北議員莊豪鋒。（立法會）

趁住新領呔面世，李慧琼今日亦「身先士卒」，特意試戴紅色的領呔主持會議。據聞，領呔及絲巾在議員間的反應都不錯，不少人都讚領呔設計及質料紅。實政圓桌莊豪鋒亦在社交平台分享新呔，更指領呔全真絲人手製造，130元可以買到， 笑言「真抵打」。

李慧琼為DSE考生打氣：文憑試是人生節點非終點

李慧琼打「校呔」主持大會，亦適逢中學文憑試放榜，未知是否有「Cosplay」打氣意味。她在社交平台發文支持一眾考生，指學習的旅途如在運動場上，最重要是發揮體育精神，超越自我，在無涯的學海中不斷求進。她又說人生旅途上，文憑試是人生的節點，並不是終點，未來的路仍掌握在學生手中，只要按著自己的興趣和能力，定能闖一番天地。

2026年中學文憑試DSE放榜，皇仁書院破紀錄首次一屆有三名狀元。（黃寶瑩攝）

她又提到，立法會一直以來都是大家的同行夥伴，作為民意代言人，立法會向特區政府就教育政策積極建言，致力為年輕人開拓適合自己的多元出路，讓香港成為一個「行行出狀元」，能讓大家創造夢與想的地方。