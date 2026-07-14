葉劉出書炮製閃卡派福利　曾鈺成獲反對派獻計出自傳｜政壇諸事町

香港書展明天（15日）起開鑼，繼續有政界人士出書。其中，去年出服務香港50年自傳的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀，今年再接再厲出兩本新書，分別是一本名為《姐姐的話》；另一本則是延續「英語教學系列」。她今年炮製11張小卡送書迷，其中一張是閃卡。



此外，立法會前主席曾鈺成亦出新書《崢嶸歲月》，回顧由出生到從政初期的生涯，包括在六四事件背景下誕生民建聯，以及回顧時任領導人李瑞環的「紫砂茶壺」論，比喻避免把對香港有益的東西當成有害的弄掉，慨嘆「可惜不是人人都懂得珍惜茶垢，總有人爭着要清洗茶壺」。從政近廿載的立法會議員方國珊亦出書，回顧自己由娛樂圈步入政界的經歷。



葉劉淑儀今年再出兩本書，一本名為《姐姐的話》；另一本是《Regina's English Works for You 10》。（葉劉淑儀FB）

葉劉淑儀去年出回憶錄《葉劉淑儀服務香港50年》，回顧她由公務員、保安局局長，到創立新民黨、成為行政會議召集人的歷程。她今年透露回憶錄已印製第三版，今年再出兩本書，一本名為《姐姐的話》。

葉劉淑儀今年炮製11張小卡送書迷，其中一張是閃卡。（葉劉淑儀FB）

另一本則是《Regina's English Works for You 10》，是她第十本教英文的書。她說，會談及如何利用AI提升英文寫作能力，希望幫到大家。

葉劉淑儀今年炮製11張小卡送書迷，其中一張是閃卡。（葉劉淑儀FB）

葉劉淑儀今年炮製11張小卡送書迷，其中一張是閃卡。（葉劉淑儀FB）

去年，葉劉淑儀在回憶錄送穿旗袍的相片，今年則送小卡。每買一本書都會送一張小卡，如果買十本書，會送十一張小卡，其中一張是閃卡。葉劉淑儀透露購書後也有機會抽到閃卡。7月18日早上11時她會到書展出席新書分享會。

葉劉淑儀新書分享會。

民建聯創黨主席、立法會主席曾鈺成親身上陣拍片，為梁熙「催票」。

曾鈺成回憶錄回顧從政 原來是長毛獻計

除了葉劉淑儀出新書，曾鈺成繼多年前著作《主席八年》，今年亦出新書《崢嶸歲月》，回顧由出生到從政初期的生涯。曾鈺成透露，最先建議他寫回憶錄的是前社民連議員梁國雄「長毛」。當時是立法會主席的曾鈺成憶述梁國雄不時到主席房找他傾談，一度對出回憶錄猶豫，因別人有興趣看的內容未必適宜發布。梁國雄回應他說「你寫了之後鎖起它，死後再找人出。」

曾鈺成。

《崢嶸歲月》談及六四事件背景下誕生民建聯，以及回顧時任領導人李瑞環的「紫砂茶壺」論，比喻避免把對香港有益的東西當成有害的弄掉，慨嘆「可惜不是人人都懂得珍惜茶垢，總有人爭着要清洗茶壺」。他說自己有機會經歷香港及國家的變化，例如內地文革時期家人經歷等，希望留下記錄供參考。

方國珊年輕時的「wet look」成網民熱搜。（廖雁雄攝）

方國珊出回憶錄記錄娛樂圈步入政界

從政18年的方國珊亦出回憶錄，回顧自己曾在亞視年代演過「哪吒」一角為人熟悉，到後來由娛樂圈步入政界深耕西貢區的經歷，包括當年在演藝事業當紅之際，為何毅然放下一切隻身赴外地留學，以及競選立法會曾經歷四連敗，從未放棄最後成為議會「票后」。書名是《開門見珊》。

方國珊當選第八屆立法會新界東南議員。（梁鵬威攝）

方國珊新書《開門見珊》

方國珊今次新書亦會記錄地區工作，同時會看到香港社會過去20年的變遷史。她希望透過自己的視角，讓大家看見基層的掙扎、制度的僵化，但也看見了專業的力量與人性的光輝。