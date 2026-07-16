書店煽動案｜鄧炳強拒列禁書名單：賣食物都確保不會是毒藥

警方國安處昨天（15日）搜查旺角「留下書舍」、「田園書屋」，拘捕5人涉嫌於店內展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物。保安局局長鄧炳強今日（16日）指事件涉在書店展示、或者出售一些內容涉煽動的書籍，強調法例清楚說明何謂煽動意圖。他強調無意設禁書名單，指書商有責任確保所賣的書籍，不會危害國家安全，舉例食店亦要確保食物安全。



鄧炳強拒列禁書名單：書商確保國安 如食店保障食安

鄧炳強出席內委會後回應事件時表示，兩間書店涉嫌違反國安條例，在書店展示、或者出售一些內容涉煽動他人、引起對香港特區政府或者司法機構，甚或執法機關的憎恨。他強調法例清楚說明何謂煽動意圖，「一犯法，有證據，我哋就拉。夠證據，我哋就控告」。

鄧炳強拒絕設「禁書」名單。（何姿瑩攝）

被問及獨立書商人手少，未必能逐一審查，當局會否考慮推出「禁書」名單，鄧炳強拒絕設名單，重申政府是針對書的內容，涉及煽動憎恨政府，而非書名。鄧炳強又指，作為賣書商有責任確保所賣的書籍，不會危害國家安全，舉例食店亦要確保食物安全，「唔係會食到人哋肚痛、唔會係毒藥、唔會係違法啦」。