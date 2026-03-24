消息：國安處拘「一拳書館」負責人龐一鳴及3職員　涉賣煽動刊物

據了解，深水埗大南街獨立書店「一拳書館」負責人龐一鳴及3名女職員，今日（24日）被警務處國家安全處拘捕，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。國安處今日搜查一拳書館，並檢獲一批涉案具煽動意圖的書籍，包括由壹傳媒前董事祈福德撰寫的壹傳媒創辦人黎智英傳記。



《香港01》記者今日到「一拳書館」了解，店舖內無人，已拉上鐵閘，閘上貼有告示，稱「突發事故，休息一天，抱歉不便」。警方回覆《香港01》查詢稱，警方採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。



據了解，警務處國安處3月24日搜查深水埗「一拳書館」，拘捕負責人龐一鳴及3名女職員，指他們涉嫌違反《維護國家安全條例》第24條「明知而出售具煽動意圖的刊物」罪。一拳書館同日晚上沒有開門。（羅日昇攝）

翻查資料，「一拳書館」曾被指於2022年9月無牌賣酒，警方派員放蛇，另發現店內沒有張貼「安心出行」海報，負責人龐一鳴遭票控一項無牌售賣酒類罪，及一項「作為餐飲業務負責人沒有遵從醫務衞生局局長根據法例第599章附屬法例F第 6(1) 條發出的指示」罪。龐一鳴承認控罪，被罰款1.2萬元。

另外，「一拳書館」亦被指於去年舉辦西班牙文興趣班，龐一鳴及營運「一拳書館」的鳴動教育有限公司，合共被控5項與《教育條例》相關的傳票控罪。案件將於4月10日裁決。