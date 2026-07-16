何君堯不滿郵政獲批46億公帑　獻計外判90%服務、員工轉型駕的士

連年虧蝕的香港郵政，早前獲立法會財務委員會通過注資46億元的營運資金。選委界議員何君堯批評，這種模式屬於「形式上模仿商業運作、骨子裡仍維持官僚心態」，要求政府將香港郵政九成的日常派遞與物流服務外判，並再培訓具公務員身份的員工，轉型為「郵政的士車隊」司機。



香港郵政(資料圖片)

前年順豐盈利逾百億 香港郵政虧損8億

香港郵政自1995年起，以政府批出的營運資金模式運作。早在2021年6月，郵政署已獲批46.11億元的營運基金，當中41億用作日常營運，時隔五年後，再向立法會申領46億元。何君堯指營運基金模式失效，是「形式上模仿商業運作、骨子裡仍維持官僚心態」。

他對比順豐速運與香港郵政的營運數字指，前者2024年約有15.87萬員工，年盈利111.2億元人民幣，後者在2024/25年度有6400個員工，惟年虧損8.21億港元。他認為政府應將香港郵政九成日常派遞與物流服務外判，減輕政府財政負擔。

選委界立法會議員何君堯（鄭子峰攝）

倡郵政員工轉型駕的士

何君堯進一步提出，要妥善安置郵政內八成具公務員身份的員工，有見於的士業界面臨人手短缺和高齡化等問題，可以再培訓郵政員工，轉型為「郵政的士車隊司機」。

在維持其公務員編制與合理福利的前提下，將其職能由『送信』轉型為『送人』，甚至可探索『郵務的士』模式，在載客同時兼顧跨區急件派遞。 何君堯

選委界立法會議員何君堯（廖雁雄攝）

他認為，此舉不僅解決公務員安置問題，營運收入亦可回撥庫房，對沖公務員薪酬開支，惟前提是維持他們的公務員編制和合理福利。