郵政連年虧蝕　前常秘：拿錢填氹欠規劃　政務官管理怎與企業競爭

連續八年錄得虧損的香港郵政早前向立法會申請撥款46億元，翻新空郵中心及支持未來三個年度的運作。前民政事務局常任秘書長楊立門表示，很多國家已把郵政服務外判、公司化或轉為私營，有些還有很可觀的盈利，反觀香港郵政在十年前開始連年虧蝕，管理層長期以來由缺乏營商經驗的政務主任出任，怎能期望他們與私營企業競爭，反問「香港納稅人付錢寄信之外，是否還要不斷補貼香港郵政？」他舉出世界各國多個例子，都將郵政服務轉向以企業化的方式提供郵遞服務，但香港政府到今天仍只是在拿錢「填氹」，而沒有長遠規劃。



楊立門。（資料圖片）

楊立門以《郵政要填氹》為題，談及香港郵政作為一個以營運基金形式運作的政府部門，曾經有過一段財政狀況穩健的時期，但隨着全球的電郵、電商和國際速遞服務迅速崛起，香港郵政在十年前開始連年虧蝕。因此，政府早前表示要申請撥款46億去應付未來三年的開支。

傳統郵寄服務逐漸式微已是個不可逆轉的大趨勢，那麼三年後又怎樣呢？香港納稅人付錢寄信之外，是否還要不斷補貼香港郵政？ 楊立門

楊立門表示，放眼世界，很多國家已把郵政服務外判、公司化或轉為私營，有些還有很可觀的盈利，因為在政府架構之外可以靈活地經營商業活動，去補貼虧本的郵遞服務。例如日本郵政有龐大的銀行和保險業務、中國郵政儲蓄銀行分行遍及全國鄉鎮，提供綜合性的金融服務、而新加坡郵政連地產生意也做。德國郵政在1995年私有化之後，更成功蛻變成為全球數一數二的國際快遞公司DHL。

楊立門。（資料圖片）

他說，這些企業營運成功之餘，亦能有效地滿足市民大眾對郵遞服務的需求。

其實香港郵政也有拓展一些和電子商貿有關的業務，但管理層長期以來由缺乏營商經驗的政務主任出任，怎能期望他們與私營企業競爭呢？ 楊立門

楊立門。（資料圖片／羅君豪攝）

況且公務員的薪酬和福利比私營企業高，現在香港郵政的員工開支佔總開支差不多八成，很難預期這個部門可以在三幾年後轉虧為盈。 楊立門

楊立門指，最令人擔憂的是，政府申請46億撥款只能應付短期營運需要，在提交立法會的文件中並沒有交代有甚麼長遠方案或構思。他說其實香港郵政十年前已開始虧本，越虧越多，近年世界各國轉向以企業化的方式提供郵遞服務的成功例子又有目共睹，但政府到今天仍只是在拿錢「填氹」，而沒有長遠規劃。