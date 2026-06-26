財委會通過向香港郵政注資46億　丘應樺：2028年推出改革方案

郵政署早前向立法會提交文件，計劃從資本投資基金撥款46億元至郵政署營運基金，以支持香港郵政未來三年的運作。立法會財務委員會會議今日（26日）審議有關方案，有議員關注相關開支是否能夠保證日後郵政營運會有所改善，擔心政府財政狀況難以應付，建議應適時作出檢視，或改變營運形式，以及採取實質的開源節流措施，確保郵政署能有收益。



商務及經濟發展局局長丘應樺表示，政府承諾於2028年推出郵政改革方案，可能會參考其他經濟體更改郵政服務的做法，以達到收支平衡。他又指，過去郵政署有節省開支，以及採用自動化設施，但由於作為政府部門並非普通營商，有規矩需要遵守，需要進一步深入研究如何發展電商，以提升競爭力及賺取收益。最終有關方案於議會上獲過半票數，得以通過。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片）

議員憂「養住先」營運無改善 丘應樺：2028年有改革方案

體育、演藝及文化界議員霍啟剛認為，撥款46億元以維持3年運作是逃避根本問題，只為「養住先」，讓郵政可以勉強生存，但難以保證日後郵政營運會有實際改善。他提出，如果現時自負盈虧的方式不可行，或可考慮返回初心，以政府部門形式運作。他又關注，局方檢視營運狀況會否有相應時間表，讓大眾了解公帑是否用得其所。

立法會議員霍啟剛。（資料圖片）

丘應樺回應指，2028年將會推出郵政改革方案，希望屆時能達到收支平衡。他續指，方案仍正進行研究當中，但不排除任何可能性，或會參考其他經濟體的郵政服務改革做法，不過亦會視乎香港的環境而定。

丘應樺：會研究發展電商 冀提升競爭力添收入

飲食界議員梁進指，政府應靈活運用商業運作模式，而且當今傳統派件形式較少使用，跨境電商物流爆發式增長，應善用深入社區脈絡的優勢，嘗試發展電商以及採用自動化設施，以提升收益。

立法會議員梁進。（資料圖片）

丘應樺表示，郵政署有採用自動化設施，並透過智郵寄、便利店等提供超過800個取件點。他續稱，郵政署作為政府部門，雖然自負盈虧，仍有許多規矩需要遵守，並非普通的商業營運，因此仍在研究如何發展電商，以提升競爭力及增加收入。

議員促開源節流 戴淑嬈：翻新空郵中心後預有約8億收益

勞工界議員林偉江則關注，郵政署是否有妥當的開源措施，以及翻新空郵中心後是否能夠實質地提升效益。丘應樺回應指，郵政署正開拓電商市場，不過成本效益與競爭者有一定差距，但會研究其他開源方式，期望46億元撥款能夠維持普通郵政的運作。

工聯會林偉江。（湯致遠攝/資料圖片）

郵政署署長戴淑嬈則表示，空郵中心及物料處理系統已營運接近30年，樓宇設施及零件已經老化，需要徹底維修以及作自動化，以確保能有效地處理空郵郵件和發展電商，預計2029年完成翻新，以及會有約8億至9億元的收益。

撥款方案最終獲過半票數支持，在無人反對下通過。