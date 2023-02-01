天星小輪加價｜失運輸功能　前運房局長張炳良：可考慮變旅遊交通

擁逾百年歷史的天星小輪近年陷入財困，昨日（1月31日）獲批加價55%。面對營運成本上升、客量下跌、過海鐵路增加及疫情夾擊等因素，天星小輪是否應轉型覓出路？



前運輸及房屋局長、教大公共行政學研究講座教授（兼任）張炳良認為，天星目前定位上仍是公共交通工具，但其極具標誌性，在旅遊上有吸引力，若營運者認為可轉營旅遊交通工具，宜大力發展其特色，例如改善現有尖沙咀天星碼頭等。



樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基亦認為，天星小輪的運輸功能已漸漸被淘汰，其歷史價值慢慢彰顯，建議可翻新碼頭主打懷舊特色吸引本地及海外遊客，亦可推出更多導賞團，並改善廣告配套，增加非票務收入。



▼1月31日 行政會議通過天星小輪加價申請▼



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自2018年起虧蝕 廣告租務等收益超票務收入

根據立法會交通事務委員會文件，天星小輪自2018年起錄得虧蝕，虧蝕率在疫情期間擴大，2021年錄得57.3%虧蝕，撇除防疫基金津貼，該年總收入為6,489萬元，惟總營運成本達1.02億元，即蝕逾3,700萬元。

疫情期間客量驟降，票務收入由2018年約5,300萬元達跌至2021年約2,800萬元，租金收入亦見有微跌至2,270萬元，廣告等其他非票務收入則維持1,400萬元左右。自2020年起，租金及其他非票務收入已超過票務收入。

天星小輪2018年至2021年收入及虧蝕情況。（立法會文件）

張炳良：天星經營存不少挑戰 定位非旅遊工具

前運輸及房屋局長張炳良接受訪問時表示，他仍在政府任職時，天星小輪在經營上已有不少挑戰，最主要客量不多。他指天星小輪定位是公共交通工具，與山頂纜車等旅遊工且不同，政府處理加價申請時，須考慮成本、生產力、運輸業工資變動及承受能力等一籃子因素，不便評論今次加幅是否可平衡各方考慮。

張炳良認同以速度而言，天星小輪競爭力遠較過海巴士及港鐵低，又提到他任內運房局曾發表《公共交通策略研究》，探討未來10年不同交通公共、包括渡輪佔市場比例變化，當時渡輪佔比只有單位數，但預料10年來可維持。

前運輸及房屋局長、教大公共行政學研究講座教授（兼任）張炳良。（資料圖片）

張炳良：難定論是否應轉型旅遊工具 可翻新碼頭吸引遊客

至於天星小輪是否有潛力發展成旅遊交通工具，他稱天星小輪具標誌性，的確有不少遊客選乘，要視乎未來兩年旅遊業復甦情況如何。

現時好難下定論（是否應轉型旅遊工具），若營運者覺得作為旅遊工具，係營運上特色發展多啲，例如個碼頭可以做得吸引啲，亦可向政府提交想法。 前運輸及房屋局長張炳良

學者指須多方面探討出路 懷舊元素吸引遊客

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則強調，加價是一種方法，政府計算認為遊客增加後加價可維持其營運，但過於被動性，「有好多不穩定因數，等遊客升好被動。」他認為天星小輪須在多方面探討出路，尤其在非票務收入方面，包括翻新碼頭、多辦導賞團，甚至考慮轉營。

其中在翻新碼頭方面，他指應加入懷舊元素吸引本地及海外遊客，並更新廣告配套；導賞團可主打中小學遊覽等。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基。（樹仁大學圖片）

倡利用歷史價值製造其他經濟價值

袁認同不少公共交通營運商都是蝕錢，大部份其運輸載客功能已在時代中被淘汰，例如紐約電車等，天星小輪情況亦類似，但變相它的歷史價值會抬頭。他認為，隨住天星小輪運輸功能慢慢被淘汰，可利用其歷史價值製造其他經濟價值，實行營銷轉型。