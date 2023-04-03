天星小輪加價｜上層平日票價$5　上班族指合理：地鐵過海十幾蚊

天星小輪灣仔至尖沙咀及中環至尖沙咀兩條航線，由今日（3日）起，票價每程增加1.0元至2.3元，上層成人船費平日加至5元，加幅達56%，下層成人船費加價後則升至4元。至於65歲或以上長者再無免費乘搭，上下層一律收2元。



有上班族表示，加幅合理故不會改搭其他交通工具，「地鐵十幾蚊喎，相對嚟講都係抵。」亦有市民擔心船公司倒閉，將導致港鐵獨大壟斷本港交通，建議船公司制定適當的船費作平衡。



天星小輪今日（3日）加價，上層成人船費平日加至5元。（歐陽德浩攝）

天星小輪加價首日，灣仔碼頭早上約11時人流稀少，每個航班僅得約20至30名乘客，大部份為自由行旅客，亦有少量本地市區。市民容先生表示，由於港鐵車費較昂貴，加上公司位置靠近尖沙咀碼頭，平日上班會坐船過海，因此加價確實帶來影響，但不會改坐其他交通工具，「都照搭喇，冇辦法。」

他解釋，觀察到旅客已重返本港，但客流量仍比疫情前少，認為加幅仍算合理，雖然上下層船費差距擴大至1元，但不會特意選坐下層。「OK啦，即係五蚊過海，地鐵十幾蚊喎，相對嚟講都係抵。」

黃女士擔心船公司倒閉，將導致港鐵獨大壟斷本港交通。（歐陽德浩攝）

憂慮港鐵獨大壟斷全港交通

黃女士表示目前經濟不景，若加幅過高將影響依賴航線的市民，但她亦不希望船公司因蝕損而倒閉，認為加價是無可厚非，建議船公司制定適當的船費。「港鐵獨大咗，佢哋可以壟斷晒一切交通囉。」

質疑航線是否需要繼續經營

劉先生平時較少乘坐天星小輪，今日驚訝發現灣仔前往紅磡的航線已停辦，只能改搭東鐵線，但他認為加幅達五成不合理，指船公司除了考慮營商環境，亦要平衡會對民生帶來影響，並質疑航線是否需要繼續經營，「一般人搭船梗係希望平啲啦。」

周末或公眾假期船費6.5元

今年1月31日，行政會議通過建議批准天星小輪加價，包括提高兩條渡輪航線票價1元至2.3元，成人平日最高票價定為5元，周末或公眾假期則定為6.5元。月票方面，售價由160元增加至190元，同時以長者優惠票價即2元，取代現行的長者免費乘船優惠。