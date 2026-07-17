美國終止「涉港國家緊急狀態」命令　港府：冀加強正常經貿往來

美方今日（17日）向中方確認，行政命令中的「涉港國家緊急狀態」今周二（14日）到期後不再延續，該行政命令將終止。港府今晚表示，有關決定是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步，對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港法治，恢復並加強與香港的正常經貿往來。



2026年5月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪問中國期間，中美兩國國旗在北京天安門前隨風飄揚。（Reuters）

5月14日上午，在人民大會堂外，美國國旗與中國國徽並列。國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）普舉行歡迎儀式。（Getty）

2026年5月14日，中國北京，來華訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平，獲手持中國及美國國旗的兒童歡迎。（Reuters）

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

時任美國總統特朗普在2020年7月簽署13936號行政命令，因應香港反修例事件局勢，宣布「國家緊急狀態」，並取消多項對港特殊待遇，行政命令本周二（14日）再次到期。

國家商務部發言人今（17日）回應記者提問表示，在中美馬德里經貿磋商，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾，近期美方已向中方確認，該行政命令中的「涉港國家緊急狀態」今年到期後不再延續，該行政命令將終止。

香港政府發言人表示，希望美國政府恢復並加強與香港的正常經貿往來。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港政府發言人指維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港政府發言人今晚表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。發言人說，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待，港府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港的正常經貿往來。