美國終止「涉港國家緊急狀態」命令 港府：冀加強正常經貿往來
撰文：倪清江
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美方今日（17日）向中方確認，行政命令中的「涉港國家緊急狀態」今周二（14日）到期後不再延續，該行政命令將終止。港府今晚表示，有關決定是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步，對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港法治，恢復並加強與香港的正常經貿往來。
時任美國總統特朗普在2020年7月簽署13936號行政命令，因應香港反修例事件局勢，宣布「國家緊急狀態」，並取消多項對港特殊待遇，行政命令本周二（14日）再次到期。
國家商務部發言人今（17日）回應記者提問表示，在中美馬德里經貿磋商，美方就有關涉港、投資等問題作出承諾，近期美方已向中方確認，該行政命令中的「涉港國家緊急狀態」今年到期後不再延續，該行政命令將終止。
香港政府發言人今晚表示，美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步。發言人說，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待，港府對美方涉港政策向積極方向調整表示肯定，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港的正常經貿往來。