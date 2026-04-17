外交公署譴責美國涉港報告：再次暴露「以港遏華」險惡用心

外交部駐港特派員公署今日（4月17日）發表聲明，強烈譴責並堅決反對美國國務院周四（4月16日）發布的2026年「香港政策法報告」。公署斥責，報告抹黑「一國兩制」，詆毀香港民主、自由、人權狀況，污蔑香港國安法律和執法司法行為，充斥着謊言謬論和政治偏見，再次暴露美方霸權霸道醜惡嘴臉和「以港遏華」險惡用心。



美國國務院。（Reuters）

外交公署發言人闡明四個嚴正立場，一是香港回歸以來，中國政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。二是香港國安法律的制定實施完善，有力捍衛特區法治尊嚴，構建起香港新安全格局，香港重新成為全球最安全的城市之一。

第三，香港在高水平安全護航下加快邁向由治及興，營商環境越來越好，各國投資者紛至遝來，「一國兩制」強大生命力和優越性得到充分彰顯。在「十五五」新征程上，香港融入和服務國家發展大局，實現高質量發展前景無限光明。

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行，外交部駐港特派員公署特派員崔建春致辭。（湯致遠攝）

第四，香港事務完全是中國內政，美方妄想繼續插手香港事務，破壞香港當前來之不易的良好局面，包括香港同胞在內的全中國人民絕不答應。

公署敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。