特朗普訪華｜葉劉淑儀：只要美國不傷害別人 中美關係可穩定
撰文：林彥汛
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國家主席習近平與美國總統特朗普日前在北京會面。行政會議召集人葉劉淑儀認為，特朗普此行有成果，雙方同意構建「建設性戰略穩定關係」，有助穩定兩國關係，對香港有好處。
構建「建設性戰略穩定關係」 有助穩定中美關係
近年中美關係持續緊張，葉劉淑儀今日（16日）在電台節目上表示，特朗普訪華後，對中美兩國有成果，其中最大的成果，是雙方同意將構建「建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位，這有助穩定兩國關係。
中美關係穩定 對香港有好處
葉劉淑儀指，雙方說明兩國元首將於今年內會晤4次，相信憑着元首級外交，加上美方不要再突然做出令人吃驚、或傷害別人的事，兩國關係將穩定下來，對香港有好處。
中期選舉接近 特朗普要為美國民眾帶來好消息
葉劉淑儀又引述指，英美評論員一般認為，越來越接近中期選舉，特朗普要保著選舉順利，需要為美國民眾帶來好消息。而他只要擺出自己很受中方歡迎、獲高規格接待的姿態，他已經「贏了」。
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