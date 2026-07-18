書店煽動案｜葉國華：年輕人對中國存刻板印象　與獲錯誤資訊有關

警方國安處本周三（15日）搜查旺角留下書舍與田園書屋，拘捕5人，他們涉嫌於店內展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物。曾任首屆行政長官特別顧問的葉國華認同執法行動，指很多年輕人對國家有刻板印象，是日積月累而來，而這與他們得到錯誤資訊有關。



葉國華：香港文化自信存很大短版 遠遠不合格

曾有「國師」之稱的葉國華今日在出席書展活動，談到香港的「文化自信」問題。他直言，香港在這方面「唔係有待改善，係遠遠不合格。如果有一百（分）嘅話，香港依家至二、三十（分）」，需要「補課 」加強，形容是有很大的短版。

有意見指現時仍有不少港人，特別是年輕人，對國家仍有刻板印象，活動中，有人問應如何改善。葉國華回應指，教育和文化傳播屬上一代人的工作，但上一代在這方面做得不夠，西方則做很多工作，這是最根本的問題。

葉國華續指，「作為16、17歲小朋友，佢點會咁反對中共，佢點會咁仇恨中國政府，好多係從教育文化度，得到錯誤嘅資訊」。他強調，最重要是「捉緊來源」，相信如果可以做到用事實說話，就可改變這些刻板印象。他又認同政府近日針對書店的執法行動，指很多對中國的刻板印象，就是藉傳播錯誤資訊日積月累。

保安局局長鄧炳強。

鄧炳強：「無揭開看過」並非藉口

另外，保安局局長鄧炳強今日在電台節目亦談到案件，強調法律清楚講明藉一些物品包括刊物，煽動對特區政府或司法機構的不信任，或者挑撥憎恨便是犯法，以往亦有案例，包括「羊村案」。

他又指，賣書的人有責任確保出售的書不違法，相信書店老闆不可能不知道書本的內容就售賣，強調「無揭開看過」並非藉口。

假若有市民外遊買書回港，入境時才被發現有問題，應該如何處理？鄧炳強表示，凡事講求證據，有足夠證據才拘捕和檢控。被問及最嚴重後果是否沒收書籍，他稱每宗案件情況不同。