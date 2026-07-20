世界盃決賽｜羅淑佩睇完「紅牛」歎「沙牛」：緊張不算精彩的決賽

世界盃決賽香港時間今日（20日）凌晨上演，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與近600名球迷「捱通宵」到啟德零售館觀賽睇波，直指現場「氣氛好呀、兩邊都有擁躉」。



「紅牛軍團」西班牙擊敗阿根廷奪冠、羅淑佩在完場後在Facebook發文稱：「1:0，緊張但不算精彩的世界杯決賽，但再次驗證優勝劣敗，積極進取才有成果的定律，恭喜西班牙隊！」羅淑佩又指完場後感肚餓，於是拉大隊到啟德零售館內的茶餐廳食沙爹牛肉麵，形容：「滿足！」



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左一）7月20日凌晨與近600名球迷「捱通宵」到啟德零售館觀賽睇世界盃決賽，完場後拉大隊到啟德零售館內的茶餐廳食沙爹牛肉麵。（羅淑佩Facebook）

啟德零售館2中庭今凌晨（20日）舉辦大型 「決賽直播派對」，大批球迷到場觀賽。（陳永武攝）

中場休息時受訪 指球迷「自帶娛樂」氣氛佳

今屆世界盃的決賽夜，文長羅淑佩親臨商場觀賽，並在中場休息時接受媒體訪問。對於今晚的決賽激戰，羅淑佩表示上半場頭十分鐘戰局緊張，現場兩邊都有擁躉，攻守之間氣氛非常高漲，雖然隨後兩軍踢得較為謹慎，但現場球迷「自帶娛樂」，整體氣氛極佳，惟截至半場比分仍是零比零，她期待「下半場快啲有入球，再好睇啲」。

羅淑佩相信，這次世界盃的賽事時差關係，可能會成為一個契機，讓市民重拾久違的夜生活：「我諗大家可能疫情之後，唔記得咗原來一班朋友出來，飲吓嘢、吹吓水、食吓宵夜，原來都幾開心、幾過癮。」

羅淑佩提到早前見到有酒樓直播睇波，「以前諗覺得格格不入，原來都係得架喎」她續指，即使盛事帶動人流，但仍需商各出其謀：「大家要多啲用腦，搵下自己強嘅地方、長處係邊度，就可以搵到更多商機。」

西班牙奪冠 羅淑佩：再次驗證優勝劣敗，積極進取才有成果的定律

羅淑佩在完場後在Facebook發文稱：「1:0，緊張但不算精彩的世界杯決賽，但再次驗證優勝劣敗，積極進取才有成果的定律，恭喜西班牙隊！」羅淑佩又指完場後感肚餓，於是拉大隊到啟德零售館內的茶餐廳食沙爹牛肉麵，形容：「滿足！」