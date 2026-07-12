世界盃｜將軍澳小學師生家長齊睇波　鍾志光讚破天荒、有教育意義

世界盃八強阿根廷對瑞士的賽事在香港時間今日（12日）早上進行，將軍澳佛教志蓮小學舉辦「世界盃親子同樂日」，讓家長和學生一同在禮堂觀賞球賽直播。不少老師和參加者都穿上各國球衣，支持愛隊球員，球賽期間不時有歡呼，氣氛熱烈。資深體育評述員鍾志光受邀到場參與，大讚在校內觀球賽是「破天荒」，氣氛好，認為活動有教育意義。



校方曾計劃於凌晨辦觀看四強賽事活動，該校校長羅金源表示，改為日間舉行與社會討無關，而是考慮到老師工作量或會增加，以及家長反應不及日間賽事熱烈，故最終決定改為早上觀看八強賽事，亦期望學生能有更多深刻回憶。



首半場阿根廷攻勢強勁，觀眾不斷歡呼，氣氛熱烈。（呂婉盈攝）

不少師生和家長身穿愛隊球衣。（呂婉盈攝）

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逾半觀眾撐阿根廷 美斯進攻氣氛熱烈

今屆世界盃已踏入八強賽事，今日佛教志蓮小學師生和家長一同在校內觀看阿根廷對瑞士賽事。有不少同學和家長支持阿根廷，更身穿美斯球衣。阿根廷在上半場已先攻一球，美斯亦連番進攻，期間觀眾不停大聲歡呼，氣氛熱烈。資深體育評述員鍾志光亦以嘉賓身分到場觀賽，並與觀眾玩有獎問答遊戲。

設人工智能遊戲攤位 足球中學畫畫練英文

除了觀看直播，校方也舉辦親子互動遊戲攤位。當中融入科技，例如有人工智能遊戲，讓學生透過足球主題訓練英文發音。另有沉浸式虛擬互動球賽，結合藝術創作和人工智能，玩家可以親自畫出心儀球員，並將其掃描至大銀幕上，與人工智能虛擬隊伍進行足球比賽。

校長羅金源稱，希望為學生留下回憶。（呂婉盈攝）

「世界盃之夜」 變「同樂日」 校長：非因坊間輿論

早前校方計劃舉辦「世界盃之夜」，讓學生和家長一同在凌晨觀看四強賽事，在社會上引發迴響。校長羅金源表示，考慮到家長反應未如理想，原本希望能有至少60組家長同學參與，但意向調查書顯示只有40組希望到校觀看凌晨賽事，加上老師工作量可能會增加，又需要照顧低年級的同學，故最終改為觀看日間賽事。

他直言沒有預計會引發社會討論，但學校一向主要以學生身心為重，本質上並非圍繞坊間輿論。身穿利物浦球衣的他又笑稱，自己其實並非足球迷，但世界盃四年一屆，實屬難得，故當初有體育科教職員提出時，便二話不說決定實行。

羅金源又稱，現今社會趨向保守，新一代雖然在舒適的環境成長，但似乎沒有太多獨特的回憶，故希望讓學生留下深刻的點滴。他期望學生成長不必侷限於學業成績，應給予更多空間，對教育工作者、學生都應該「鬆綁」，才能夠達到真正的全人發展。

劉同學一家四口支持瑞士。（呂婉盈攝）

一家四口撐瑞士 父親怕英格蘭遇美斯

學生劉雋雅的父親來自英國，雖然大勢趨向阿根廷隊，但一家四口均支持瑞士。妹妹劉雋雅直言：「阿根廷已經贏過太多次，希望其他隊伍都可以贏下。」劉父則笑稱，上一場英格蘭勝出，不希望自己的國家隊對上美斯，故支持瑞士隊。劉的父母又指，平日偶爾會和家人一同觀看足球賽事，不過要看完一場賽事對小朋友來說比較費力，故認為今次的活動是個好機會，讓小朋友感受四年一次的足球盛事氣氛。

陳太和陳同學都支持阿根廷。（呂婉盈攝）

母子身穿球衣撐美斯 家長望孩子學體育精神

另一邊廂，陳彥彬與母親則全力支持阿根廷。陳同學興奮地稱「好鍾意美斯」，而阿根廷上半場表現良好，令他大感高興。他又指，今次賽事令他尤其印象深刻，因為從未試過在學校禮堂內觀看球賽。陳太則指，平日一家三口都喜歡觀看球賽，偶爾也會在凌晨時觀賞英超，故認為今次在校內觀賽的體驗十分難忘。她又表示，希望小朋友能夠學懂體育精神，不單只是足球，做任何事都不應怕輸。

受訪家長均稱，當初校方提出舉行「世界盃之夜」時都希望參與，認為是難得一見的活動，而且正值放暑假，「凌晨睇都無所謂」。不過，改為「同樂日」後，仍能夠與小朋友及其他師生一同感受熱烈氣氛，故亦沒有感到失望，是難得的體驗。

資深體育評述員鍾志光出席活動，與家長和學生互動。（呂婉盈攝）

資深體育評述員鍾志光出席活動，與家長和學生互動。（呂婉盈攝）

鍾志光讚氣氛好：世界盃有教育意義

鍾志光指，當初留意到校方計劃舉行「世界盃之夜」，覺得「好掂」、「好正」，認為對於學生來說是很好的體驗，讓學生在校內凌晨觀賽「唔係好大問題」，不過明白各方有不同顧慮，因此改為「同樂日」亦是好主意，更大讚活動氣氛好。

他續稱，雖然出席過許多學校活動，但在校內觀球賽也是「破天荒」，又認為體育精神的概念較虛無，但世界盃能以實質例子直接體現，讓學生從中學習。他以佛得角門將禾仙夏為例，其一直表現良好，不過40歲才達到事業高峰，認為學生能從中學習到，只要裝備好自己，總有發揮的機會。

鍾志光又稱，政府應嘗試作出協調，讓市民在免費電視台也能收看世界盃直播，令運動賽事被推廣，並且更加普及，能達到教育目的。