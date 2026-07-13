蓮香樓世界盃超預期　店方就安排致歉　四強起改全預約兼添大電視

【蓮香樓／世界盃／阿根廷／英格蘭／西班牙／法國】四年一度世界盃錔入高潮，周日（12日）凌晨及早上舉行兩場八強賽事，適逢強隊出戰，吸引大批球迷凌晨到上環蓮香樓飲茶觀賽，不過排隊進店人數眾多，部份球迷因滿座未能入席白行一趟，紛紛在網上表達不滿。



蓮香樓今日（13日）向《香港01》解釋事件時向受影響球迷致歉，承認安排不周，將汲取教訓改善問題，包括餘下賽事全部採取訂座制度，同時推出一樓散客及二樓8人桌套餐，更會於一樓增設兩部70吋電視等。



2026年7月12日世界盃共上演兩場賽事，在阿根廷對瑞士開賽前，店外已有逾百人排隊等候。（資料圖片／湯致遠攝）

世界盃周日（12日）清晨5時及早上9時上演兩場八強賽事，分別是挪威對英格蘭，以及阿根廷對瑞士。蓮香樓店早前投資約20萬元播世界盃，在上環及尖沙咀店直播賽事，其中上環店延長營業時間直播賽事，新安排受到球迷歡迎，不論賽事在凌晨或早上舉行，都座無虛席。

周日凌晨4時上環蓮香樓排長龍 大批球迷等進店觀直播

茶樓直播世界盃成奇兵，但蓮香樓的安排也惹來爭議。社交平台影片顯示，上環蓮香樓周日凌晨4時起已排長龍，大批球迷等候進店觀賽。有帖文留言指，設有大型LED屏幕酒樓二樓只預留予訂座顧客，排隊進店球迷只獲安排在一樓大廳觀看兩部「小電視」，部份則因滿座未能安排入席，即白行一趟，因此紛紛在網上表達不滿。

上環蓮香樓二樓設有大型LED屏幕電視。（資料圖片／湯致遠攝）

蓮香樓致歉︰首次辦世界盃直播 排隊人數遠超預期

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢今日（13日）向《香港01》講述事件，並先向受影響的球迷及食客致歉，承認安排不周，強調今次是酒樓首次舉行世界盃直播，排隊人數遠超預期，將汲取今次的教訓改善問題。

冇諗過咁多Walk-in（即時入座），預計唔到，因為未試過，之前咁多場波冇試過咁樣排隊。之前有C朗有美斯都爆，但唔係咁樣全部湧晒過嚟，真係唔好意思。 蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢

店員已截龍並在門外張貼滿座告示 惜門外很快又重新聚集人龍

王智賢表示，當時店員發現大量球迷排隊進店後，已立即清點人數及截龍，並在門外張貼滿座的告示，惟部份球迷依舊不願意離開，門外很快又重新聚集人龍，礙於酒樓的人手有限，店員無法長期留在門外維持秩序，只能每隔一段時間向新加入隊伍的球迷重申已滿座。

蓮香樓設計及市場推廣部總監王智賢對事件致歉。（資料圖片／林彥汛攝）

餘下賽事全部採取訂座制度 一樓增兩部70吋電視

世界盃周三（15日）凌晨3時將迎來法國對西班牙大戰。王智賢指，為了妥善解決問題，接下來的賽事全部採取訂座制度，不設即時入座，避免球迷再次滿懷期待卻白行一趟，而他近日已收到大量訂座訊息，稱會盡量按需求安排靠近電視機的位置，一旦確認預訂，已分配枱號絕不會改動。

王智賢又指，得知部份球迷不滿一樓只提供兩部電視直播球賽，因此已立即購買兩部70吋電視，預料周三前可送達及安裝完成，相信能提供更佳的觀賞體驗。

蓮香樓推出新安排，二樓8人獨立桌套餐索價3,888元。（蓮香樓FB圖片）

二樓8人獨立桌套餐3888元 包16款點心及汽水啤酒

根據蓮香樓最新帖文，一樓全是單人拼桌席位，顧客可任選4款點心，附送兩罐汽水及兩罐喜力啤酒，索價368元（已包含茶芥及加一服務費）；二樓則是VIP區，全是8人獨立桌，可任選16款點心，另配沙薑豬手粒、椒鹽鮮魷拼豆腐、豉油王炒麵以及精選甜品，附送汽水16罐、喜力啤酒16罐，每桌索價3,888元（已包含茶芥及加一服務費），即每人收480元。

MIRROR成員王智德7月12日與10位朋友一同到蓮香樓，觀看阿根廷對瑞士的賽事。（資料圖片／湯致遠攝）

蓮香樓7月11日在社交平台發帖指，一樓開放予沒有訂座的顧客。（IG截圖）

不存在「特別人士」才可進入二樓觀看大型LED屏幕

至於有網民認為只有「特別人士」才可進入二樓觀看大型LED屏幕，王智賢澄清，二樓主要提供予訂座顧客，上周六（11日）已在社交平台發帖指，一樓開放予沒有訂座的顧客。

另一爭議是有球迷質疑蓮香樓借清潔為名趕走顧客，王智賢強調從來不設限時，並解釋今次純屬特殊情況，因挪威對英格蘭延至加時賽，其後阿根廷對瑞士賽事接踵而至，兩場球賽之間時間緊逼，加上環境非常髒亂，因此需要深層清潔，另外或因在場球迷通宵觀賽，當時也沒有收到繼續觀賞下場賽事的要求。