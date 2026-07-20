何永賢批「不吃不喝14年才能置業」嚇死人：月供1.1萬非遙不可及

今年香港樓價回升，有國際公共政策顧問機構反映計算負擔比率後反映，港人要不吃不喝14.1年才能付清樓價。房屋局局長何永賢反駁有關調查未計及公營房屋及資助出售房屋政策，形容是誇大供樓負擔，放大了置業困難的負面觀感，「什麼叫14年不吃不喝？一個人一星期不吃不喝已不成，他用這做比喻，已令大家的負面印象，加強得很緊要，可說是以嚇死人為依歸」，指出月供1.1萬元以可購入200多呎的居屋單位，反問「是否真的那麼遙不可及？」



翻查統計處公布最新就業人士月入數據，2月至4月港人就業收入中位數為23,600元。換言之，1.1萬元佔平均港人收入約一半。



房屋局局長何永賢。（資料圖片）

國際機構評香港樓價：不吃不喝14年才能買樓

國際公共政策顧問機構Demographia早前公布2026年度國際住宅負擔能力（International Housing Affordability）報告，香港連續16年成為全球樓價最難負擔城市。不過目前香港樓價依然較高位大幅下跌約2成，負擔比率由2021年的23.2倍，累積下降至最新的14.1倍，意味市民要不吃不喝14.1年才能付清樓價。

2026年2月25日公布的預算案指出，樓價止跌回升，全年上升3.3%，政府未來5年會準備可供興建約9.8萬個私營房屋單位的土地。（鄭子峰攝）

何永賢斥「不吃不喝14年才能置業」嚇死人

何永賢接受《信報》與Now TV聯乘節目《一語千金》專訪時表示，「不吃不喝」是很吸引眼球的標題，批評是為了加強置業困難的負面印象。惟她指所謂「不吃不喝」，計算基礎是將城市私樓樓價，除以居民平均收入。

這些標題真的很吸眼球，我也被吸了進去，什麼叫14年不吃不喝？一個人一星期不吃不喝已不成，他用這做比喻，已令大家的負面印象，加強得很緊要，可說是以嚇死人為依歸。 何永賢

房屋局局長何永賢。(夏家朗攝）

何永賢：月供1.1萬非遙不可及

她提出香港出租公屋佔30%，若再加上資助出售房屋，整體公營房屋比例達45%，換言之，私樓只佔55%，反駁有關調查未計及公營房屋及資助出售房屋政策，以及港人的稅務狀況。她說港人標準稅率15%，外國稅率高達30%、40%，形容有關調查只計算稅前入息，「香港人在自己口袋內能動用的錢也很多。」

如果以我們最近出售的居屋平均中位數，我選一個270萬元200多呎，270萬元的單位，其實首期是27萬元，平均月供約11000多元，當利息4厘多。大家計算一下是否真的那麼遙不可及？ 何永賢

何永賢：供樓開支等於儲蓄「資產累積財富」

何永賢指長遠來說，撇除利息成本，大部分供樓開支等於儲蓄，日後當還清本金，物業完全變成個人資產，到年紀大可選擇做逆按揭、或留給子女，讓他們「資產累積財富」。

何永賢：簡約公屋如同「救生艇」

何永賢在節目中形容，簡約公屋如同「救生艇」，利用短期可動用土地以組裝合成法快速興建，讓居住在劏房等惡劣環境的市民在輪候傳統公屋期間有較佳居所。她以「退燒止痛藥」作比喻，指城市需要應急居住配套，例如水浸或大廈停電時可作臨時安置。

她又提到，組裝合成建築法結合大灣區廠房生產優勢，做到「三天一層」，質量控制更佳，不受天氣影響，未來會研究應用於傳統公屋興建，進一步提速提效。她稱，四年前定下目標，縮短綜合輪候時間下降到4.5年，現時輪候時間為4.7年，有輕微的波幅，但正朝向4.5年的目標推進。

屯門欣寶路簡約公屋。（鄭子峰攝）

智庫倡計「量」也要計「面積」

提量之餘，單位質素同樣重要。早前，未來經濟學院的研究發現，香港房屋「愈建愈小」，過去30年香港住宅平均單位面積由1995年的50.4方米下降至2024年的37.2方米，為30年有紀錄以來最小。學院建議政府日後制訂房屋政策時，在計算「新增單位數量」之餘，也增設「新增總樓面面積」。