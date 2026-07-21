立法會訪京團｜黨校上堂提宏福火　學習借鑑河南水災打破部門壁壘

立法會訪京團今日（21日）繼續在北京國家行政學院研修，88名議員昨日（20日）上堂了解以高效能治理實現高水平安全。其中，講者以2021年的河南水災，與去年的香港宏福苑火災對比，學習對於難以預視的突發災難，制度上必須打破部門壁壘，設立統一指揮中心，確保指令暢通無阻。



翻查資料，河南水災造成至少398人死亡、超過1400萬人受災。事後，時任河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅等地方高層被處分、問責下台，至少有89名公職人員因為未有妥善處理災情而遭問責查辦。



國家行政學院講者引河南水災對比宏福苑火災

訪京團昨參與兩場專題講授，分別有關「學習貫徹總體國家安全觀，提升社會治理水平」及「國際關係形勢分析」。立法會主席李慧琼昨晚上載一眾議員上堂的影片，其中一幕投影片看到高空拍攝宏福苑的畫面，旁邊是河南水災。

立法會88位議員昨日（21日）繼續在北京國家行政學院參與研修，其中在談到「以高效能治理實現高水平安全」時，有講者以2021年的河南水災與去年的宏福苑火災對比。(立法會影片截圖)

據了解，國家行政學院應急管理研究院副院長鍾開斌主講總體國家安全觀，談到「以高效能治理實現高水平安全」時，以大埔宏福苑火災和2021年7月河南雨災作比對。

當年，國務院災害調查組發表河南水災調查報告，指出大雨雖然是歷史罕見的暴雨洪災，但同時毫不留情地對各級官員的失職、指揮不善、防災意識薄弱作出直接和嚴勵的譴責，甚至鉅細無遺對地方高層的黨委政府、河南省的相關部門，以至公營企業單位的連還過失作出了詳細的說明。事後，時任河南省委常委、鄭州市委書記徐立毅等地方高層被處分、問責下台，至少有89名公職人員因為未有妥善處理災情而遭問責查辦。

新民黨何敬康。（立法會）

何敬康：制度上要打破部門壁疉

有與會的議員在社交平台分享感悟。新民黨選委界議員何敬康表示，對於可預視的風險，要加強日常巡查同演練，而對於難以預視的突發災難，則要建立科技預警和快速應變機制。他又稱，制度上必須要打破部門壁疉，設立統一指揮中心，確保指令暢通無阻。同時，要完善風險評估，定期模擬未知情境，提升應對能力。

新界北議員姚銘。（立法會直播）

姚銘：北都暴雨、鄉郊水浸惹關注 完善配套解決安全風險

民建聯新界北議員姚銘則指，2021年河南水災當中，鄭州市遭受重大人員傷亡和財產損失，讓人更體會到以高效能治理，實現高水平安全的必要性。他認為，隨北都提速提效建設，過去社區的短板亦開始受到各界關注，包括特大暴雨、鄉郊水浸等問題，要有系統性思維，完善各項配套，謀劃、解決各種可能構成安全風險的問題。