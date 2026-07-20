立法會訪京團獨缺文頴怡　秘書處：預先報備　缺席理由獲信納

立法會議員昨日分批前往北京，展開一星期的國家事務研修考察。今次行程備受重視，立法會主席李慧琼要求全體議員必須參與，但訪問團出發大合照有六名議員未現身，其中五人自行抵京報到，但選委界議員文頴怡最終沒有參團。立法會秘書處回覆查詢時稱，文頴怡預先向李慧琼報備，表示未能出席北京研修考察，並已獲主席信納屬合理缺席理由。



文頴怡。（夏家朗攝）

李慧琼在今年5月預告全體立法會議員將到北京參加國家事務研修考察。她當時形容，全體議員殷切期待更好掌握中央的治國理念和發展戰略，實地了解國家在多個重要領域的最新發展情況，為香港的高質量發展取經。

由於今次行程屬硬性規定，撇除早前醉駕辭職的選委界黃錦輝，餘下89名議員均應赴京。不過，立法會昨日發出的訪問團出發大合照中，未見教育界議員鄧飛、鄉議局劉業強、選委界4人范駿華、文頴怡、魏明德、譚鎮國。

六人之中有五人後來有抵京報到，但文頴怡最終沒有參團。立法會秘書處回覆查詢時稱，文頴怡預先向李慧琼報備，表示未能出席北京研修考察，並已獲主席信納屬合理缺席理由。秘書處沒有解釋文頴怡告假具體原因。

全體立法會議員訪問北京一周。（立法會）

66歲的黃錦輝被爆出在中大校園醉酒駕駛不顧而去後辭職，立法會只有89名議員。（黃錦輝FB）

訪京團拜訪中央港澳辦 參加一系列講座

立法會主席李慧琼昨早出發時表示，今次是回歸以來立法會議員首次歷史性地到北京參加研修考察活動，意義重大。她形容今次行程非常緊湊豐富，除了拜訪中央港澳辦，亦會參加一系列專題講座，與專家學者交流，了解國家最新發展情況，課題涵蓋國家指導思想、五年規劃制定、國際關係、國家安全、國家法律體系發展等。此外，將實地考察新質生產力產業，包括人工智能、航天航空、信息技術應用等領域，同時了解中國共產黨奮鬥歷程、基層治理、公共服務、歷史文化保育等項目。