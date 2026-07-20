立法會訪京團朝九晚五上堂聽書　料訪航天城、見夏寶龍｜政圈風聲

88名立法會議員浩浩蕩蕩訪問北京一周，今日（20日）到埗第二天，行程保持神秘，不像2023年隨特首李家超訪問大灣區般高調考察，目前未見有公開參觀。一眾立法會議員下榻國家行政學院後，朝九晚五上堂聽書，沒有午睡時間，內容涉及國家指導思想、十五五規劃等，在京期間亦會參觀北京航天城、了解黨史的地方。



聽聞，立法會議員晚上睡前亦要小組討論總結學習。首天行程遇上筲箕灣大停水事故，所屬的代議士亦要「偷時間」搖控在港同事處理。有代議士指今次行程相當充實。亦有人指今次閉環管理更專心，不存在夜夜笙歌。「重頭戲」預料在周五（24日），一行人將到訪中央港澳辦，預料很大機會與主任夏寶龍會面，詳情有待拍板。



88名立法會議員訪問北京一周。（立法會）

88名立法會議員訪京一周 獨欠請假的文頴怡

獨欠請假的選委界議員文頴怡、告別醉駕辭職的黃錦輝後，今屆88名立法會議員首次訪京一周。期間，將會拜訪中央港澳辦等機關，與專家交流國家指導思想、國家五年規劃、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。一行人亦會考察多個新質生產力產業的最新發展，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。

國家行政學院位於北京，是中共主辦的「輪訓培訓黨的高中級領導幹部和馬克思主義理論幹部的最高學府」。（網上圖片）

議員下榻國家行政學院 規矩嚴格閉環不可外出

今次訪京的名義是「國家事務研修考察」，出發前已決定訂下相當嚴的規矩，除了未經授權不可接受訪問或在社交平台發放行程內容，晚上更要閉環不可外出，留在下榻的國家行政學院。今次來往香港至北京，獲安排乘坐經濟客位，每人開支3,700元。整個行程預算每名議員開支約15,600元。議員不會享受豪華待遇，每天同吃同住，但享有獨立房間，類似三星級酒店的待遇。

國家行政學院為學員授課。

朝九晚五上堂聽書 睡前小組討論總結學習

為了令一眾議員專心朝九晚五上堂聽書，據聞亦一度要沒收電話。課堂涉獵的內容廣泛，由國家主席習近平思想，到十五五規劃都有。聽聞，立法會議員晚上睡前亦要小組討論總結學習。有代議士笑言相當充實。亦有人指今次閉環管理更專心，不存在夜夜笙歌。「大主席」李慧琼早有預告要令議員掌握中央的治國理念和發展戰略，為香港的高質量發展取經。

立法會訪京團與往時的大灣區考察團的高調風格截然不同。（馮子健攝）

料訪北京航天城 周五見夏寶龍

不過，今次訪京團與往時的大灣區考察團的高調風格截然不同，行程保密，至今未有公開，相當謹慎。有立法會中人透露今次基本上「唔預傳媒影」，形容學習上堂是「嚴肅認真的事情」。

「重頭戲」預料在周五，即結束訪京行程前一天。一行人將到訪中央港澳辦，預料很大機會與主任夏寶龍會面，詳情有待拍板。至於早前已預告此行將了解國家航天航空，據了解是參觀北京航天城。一行人亦預料要參觀了解中共黨史的地方，介紹改革開放的成果。