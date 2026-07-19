立法會訪京團告別黃錦輝仍不齊人？89名議員獨欠1人｜政壇諸事町

立法會訪京團今天（19日）分別乘搭兩班航機前往北京，開始一星期的國家事務研修考察。告別醉駕辭職的選委界黃錦輝後，餘下89名議員必須出席今次國家事務考察行程。不過，訪問團出發大合照中，未見教育界議員鄧飛、鄉議局劉業強、選委界4人范駿華、文頴怡、魏明德、譚鎮國。據了解，除了文頴怡之外，其餘5人已先後現身訪京團。



文頴怡。（夏家朗攝）

全體立法會議員訪問北京一周。（立法會）

訪京團料拜訪中央港澳辦

立法會主席李慧琼出發時表示是回歸以來立法會議員首次歷史性地到北京參加研修考察活動，意義重大，又形容今次行程非常緊湊豐富，除了拜訪中央港澳辦，亦會參加一系列專題講座，與專家學者交流，了解國家最新發展情況，課題涵蓋國家指導思想、五年規劃制定、國際關係、國家安全、國家法律體系發展等。此外，將實地考察新質生產力產業，包括人工智能、航天航空、信息技術應用等領域，同時了解中國共產黨奮鬥歷程、基層治理、公共服務、歷史文化保育等項目。

66歲的黃錦輝被爆出在中大校園醉酒駕駛不顧而去後辭職，立法會只有89名議員。（黃錦輝FB）

她說香港正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵時期，現在是很好的時機，讓議員可親身了解國家最新國情國策，走訪不同機關、企業實地調研。她相信第一手資料有助議員在立法會審議法例和相關工作，提升大局觀進一步掌握全局；同時借鑒國家經驗，讓香港發展得更好，尤其推動北部都會區發展、做好香港首個五年規劃，更積極主動對接國家「十五五」規劃，為更好融入並服務國家發展大局奠定基礎。