立法會訪京團｜國家行政學院上堂學提高水平　李慧琼：非走馬看花

88名立法會議員訪京第二天，未有公開行程。《香港01》今日（20日）報道，議員朝九晚五在下榻的國家行政學院上堂聽書。到晚上，立法會主席李慧琼在社交平台發文披露是日行程。一行人獲國家行政學院分管日常工作的副院長謝春濤授課，講述如何深入落實「愛國者治港」原則，提高立法會工作質量和水平。李慧琼寄語議員「用更好的表現」為民謀福。



一行人稍後將參觀航天科技及人工智能設施，李慧琼形容今次考察「絕非走馬看花」，而是要結合香港經濟轉型的困難、北部都會區建設的挑戰，主動請教專家、借鑑先進經驗，為破解深層次問題尋找切實可行的方案。



88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

李慧琼寄語議員「用更好的表現」為民謀福

國家行政學院專題講授課題，包括與議員的憲制職能相關的「深入落實『愛國者治港』原則，不斷提高立法會工作質量和水平」，李慧琼形容對議員來說不僅是提醒，亦是很好的鞭策。作為特區管治團隊重要一員，她說立法會必須繼續堅持完善行政主導，要協助政府提高治理效能，推動社會經濟發展；亦要思考要如何善用香港的優勢，立足香港的發展，充分發揮愛國愛港力量的積極作用，用更好的表現為民謀福。

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

李慧琼：考察「絕非走馬看花」

今年是國家「十五五」規劃的開局之年，也是香港編制首份五年規劃的時刻，李慧琼三方面勉勵議員。一、帶着大局觀去聽。她說課程涵蓋中央最新治國理念、宏觀經濟戰略及國際地緣政治形勢，「我們要登高望遠，跳出香港看香港」，領悟「國之大者」，思考香港在國家新一輪改革發展中的定位與責任，找準不可替代的角色。

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

二、帶着問題意識去學。李慧琼說國家在科技創新、新興產業及城市治理方面成果豐碩，形容此次考察「絕非走馬看花」，而是要結合香港經濟轉型的困難、北部都會區建設的挑戰，主動請教專家、借鑑先進經驗，為破解深層次問題尋找切實可行的方案。

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

三、帶着嚴格紀律去實踐。李慧琼說立法會議員的一言一行都代表特區形象，深信議員會珍惜寶貴機會專心研討，展現愛國愛港議員專業、理性、務實的精神面貌，把所學所思轉化為日後服務市民、建設香港的實際行動。

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

88名立法會議員訪京下榻國家行政學院上堂聽書。（立法會主席李慧琼﻿FB）

「學以致用，方為根本。」她說和一眾議員定必把握機會互學互鑑，把在北京汲取的宏觀思維與實踐經驗帶回香港，轉化為在議會建言獻策的真本領，更好服務香港、貢獻國家。