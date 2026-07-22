法官陳嘉信再涉司法抄襲　湯家驊：基本法具罷免機制惟門檻極高

曾因司法抄襲而被嚴重訓誡的高等法院法官陳嘉信，近日被爆出再涉司法抄襲。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（22日）直言對陳嘉信表現「相當失望」，認為其行為屬偷懶，缺乏獨立思考。至於是否有機制懲處違規法官，湯家驊指，若法官無力履行職責或行為不檢，行政長官可根據終審法院首席法官任命的不少於3名本地法官組成的審議庭的建議，予以免職，不過相關機制的啟動門檻相當高且程序繁複。



高等法院法官陳嘉信。(資料圖片)

陳嘉信迄今五涉司法抄襲

陳嘉信近日在「南太股份案」中因涉嫌司法抄襲原告方陳詞，導致上訴庭裁定被告上訴得直重審，是他法官任內第5次。湯家驊今日在電台節目指，陳嘉信早前已因同類事件受到終審法院及高等法院首席法官的嚴重訓誡，陳當時表示明白及同意，但事隔不到一年又再犯下同樣錯誤。

湯家驊認為，這種屢勸不改的行為，令人感覺是對首席法官的訓誡「無放上心」，對香港司法體系及法官的專業操守欠缺基本尊重。

湯家驊。（林遠航攝）

湯家驊：好聽啲就係工作繁重 難聽啲就係懶

湯家驊續指，在普通法制度下，法官接納一方的法律觀點屬正常程序，但關鍵在於法官必須使用「自己的語言」去重新陳述，以向外界及當事人證明法官已消化雙方理據，並作出獨立司法思考。

湯家驊認為，陳嘉信近乎將原告陳詞「搬字過紙」式抄襲，未能展示任何獨立判斷，「好聽啲就係工作繁重，難聽啲就係懶」，不然找不出其他可能性。他重申，即使法官工作量再繁重，亦不能成為司法抄襲的藉口。

基本法有機制罷免法官 惟門檻極高且繁複

至於是否有機制懲處違規法官，湯家驊表示，《基本法》第89條規定，若法官無力履行職責或行為不檢，行政長官可根據終審法院首席法官任命的不少於3名本地法官組成的審議庭的建議，予以免職。

不過他補充，為了保障司法獨立，機制的啟動門檻相當高且程序繁複，而香港過去亦未有先例。但他認為陳嘉信今次的行為「性質非常嚴重」，社會有強烈反彈屬意料之內。