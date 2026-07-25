立法會訪京｜李慧琼：研修收穫滿滿　閉環管理屬慣例非特殊安排

88名立法會議員結束一連七日在北京的國家事務研修班行程，今日（25日）返抵香港。立法會主席李慧琼表示，是次活動為立法會首次到北京研修考察，具歷史性意義，而一星期的考察行程緊湊，議員收穫滿滿。



今次考察全程採用閉環管理，對於有聲音指安排過嚴，李慧琼表示，有關安排按國家行政學院一貫做法，立法會沒有採用任何特殊安排。而且立法會已在符合學院要求和讓大眾掌握研修考察方面作出平衡。



88位立法會議員完成訪京行程。（林彥汛攝）

夏寶龍肯定立法會工作 鼓勵新時代下促進良政善治

李慧琼返港後會見傳媒時表示，是次為立法會首次到北京研修考察，具歷史性意義，一星期的考察緊湊，議員收穫滿滿。她續指，昨日一眾議員到人民大會堂會見，中央港辦主任夏寶龍，並就研修體會、履職情況、香港最新經濟發展，和社會狀況等範疇，向夏寶龍表達意見。夏寶龍肯定立法會工作，又強調中央堅定不移全面準確貫徹一國兩制方針，並鼓勵議員發揮立法會的角色，在新時代下促進良政善治，增強香港的發展動能，協助特區政府解決「老、大、難」，以及「急、難、愁、盼」的問題。

李慧琼又稱，議員會加強學習提升履職能力，以更高標準要求自己，讓立法會在新形勢下展現新風氣，支持政府依法施政。議員會亦會結合今次學習所得，思考未來工作方向立法會平台加強調研，多提出跨板塊政團的建議讓政府參考。同時，議員們會在下星期二的「行政長官與立法會議員對談交流會」，分享今次學習體會。

李慧琼：立法會並沒有採取特殊安排 需要守規矩

問及為何限制議員受訪，以及社交媒體發放的考察內容。李慧琼澄清，是次考察安排跟隨國家行政學院一貫的安排，立法會並沒有採取特殊安排。她又指，過去學院曾多次舉行學習班，幾乎沒有任何人會發放行程，以及定期社交平台分享。

她認為，立法會配合學院的安排，屬「合情合理」，「每個地方都有規矩，我哋守規矩係好應該嘅」。她又提到學院體諒到香港社會對考察的關注，秘書處可以每天發放影片，亦有議員可以分享相關內容。她形容，「立法會已在符合學院要求，和讓大眾掌握研修考察方面已作出平衡」。

88名立法會議員訪問北京一周。（立法會）

個別議員缺席不影響考察意義

問到選委界議員文頴怡缺席原因。李慧琼表示，對方因個人理由請假，不便透露具體原因，但相納其申請。她強調，個別議員缺席不會影響考察的歷史意義，又笑言「88」也是一個幸運數字。

一眾議員在周日（19日）啟程上京參加研修班，考察不同企業及景點，期間亦參與多堂課堂，學習習近平思想、「十五五」規劃、中國憲法等發多個範疇，並與中央港辦主任夏寶龍、港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、身兼中聯辦主任的港澳辦副主任周霽等進行會面。