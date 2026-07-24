立法會訪京團｜江旻憓考察隆福寺獲啟發：先有居民生活才有遊客

立法會88位議員昨（23日）繼續在北京進行國家事務研修考察，一眾議員在下午分成四組，實地考察新質生產力、基層立法和城市活化項目。旅遊界議員江旻憓到鄰近王府井的隆福寺了解城市活化，她形容這場考察對她帶來深刻反思，從中察覺只有做到歷史記憶與現代生活融為一體，才能實現真正的文旅共融。



立法會88位議員昨（23日）繼續在北京進行國家事務研修考察，一眾議員在下午分成四組，實地考察新質生產力、基層立法和城市活化項目。(陳曉鋒FB）

分成四組考察小米車廠、人大之家等

一眾議員昨早先參加「不斷完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系」的專題講授。到下午分成四組，分別前往北京市經濟技術開發區的小米汽車超級工廠，參觀新能源汽車生產車間，以了解核心零部件和造車過程；到北京他山科技有限公司考察，了解機器人和具身智能等創新科技應用；前往北京市朝陽區南磨房鄉，參觀南磨房鄉人大代表之家和立法聯絡站，了解當地基層立法工作，並與北京市朝陽區人民代表大會常務委員會的代表交流；到北京市東城區隆福寺歷史文化街區，考察該區的城市活化和更新項目。

江旻憓：歷史記憶與現代生活融為一體 才可做到文旅共融

參與隆福寺考察行程的江旻憓在社交平台分享心得。她表示，當地獨特之處在於其定位並不是為遊客打造的「景點」，而是「北京人繼續過日子的老城生活區」。隆福寺在明清時期為朝廷香火院，但歷經晚清火劫及1976年唐山大地震後，已無任何古蹟遺存，但江旻憓指出，當地透過保留歷史軸線、沿用舊地名、樓頂仿殿設計及數字藻井技術接續文脈，讓「記憶」化為可吃、可坐、可逛、可看的生活基礎設施，延續本地人的日常生活。

江旻憓總結，香港旅遊業長期聚焦於「如何吸引更多過夜客、如何提高人均消費」，隆福寺的實踐啟示我們要問「街區是否仍有生命力」，隆福寺對歷史文脈的傳承，對「在保護中發展、在發展中保護」的堅持，提醒香港既要改善居住環境，又要守護歷史文化底蘊，讓歷史記憶與現代生活融為一體，只有這樣才能做到真正的文旅共融，建成宜居、宜業、宜遊之城。

陳克勤：香港可為內地創科企業出海 提供專業服務

到小米車廠考察的民建聯主席陳克勤指，小米實踐反映，從核心技術突破到大規模量產，再到市場驗證和產能擴張，是一條完整的產業鏈條。然而香港雖擁國際化營商環境、成熟資本市場和較強基礎科研能力，但在中試轉化、製造配套和產業化落地方面有所不足。

陳克勤認為，香港可以發揮自身所長，為內地創科企業「出海」提供融資等專業服務，成為其走向全球市場的重要支撐。目前有不少新能源汽車產業鏈企業在港上市或設立據點，說明香港具備作為「戰略樞紐」的潛力。

他續指，大灣區的創科生態人才、資金、技術、數據等生產要素，需要無縫銜接。同時，香港需要加快推進北都基礎設施和制度建設，理順跨境人流、物流、資金流和數據流的規則對接，讓香港真正融入大灣區的創科產業鏈。

參觀南磨房鄉、身兼全國人大代表的自由黨議員陳曉峰指，南磨房鄉的成功經驗表明，城市化進程中的土地與資產處置，不僅需要市場的效率，更需要社會保障與長遠利益的兼顧。

到他山科技考察的工聯會勞工界議員李廣宇指，該公司早在2023年已於香港設立公司，將香港作為走向國際市場的第一站。他認為，這種高效結合市場需求、積極推動「產學研」深度融合的運作模式，非常值得香港在規劃創科藍圖時作深入參考。

一眾議員今日（24日）繼續行程，並將明日（25日）返港。