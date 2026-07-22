立法會訪京團｜議員私下呻嚴過大學上堂　周浩鼎憂被誤會抗拒學習

88名立法會議員今（22日）第四日在北京國家行政學院研修學習，活動「閉環」舉行，不得私自外出，除非外出考察，否則大多留在學院上堂聽書。昨日（21日）有傳媒引述有議員指「學習嚴格過大學上堂」，民建聯議員周浩鼎主動在社交平台發文回應表示有關評論可能會令公眾誤會議員抗拒學習。



議員被「提醒」未經授權不可接受訪問

一眾立法會議員周日（19日）啟程前住北京展開一連七日的國家事務研習考察，期間需要參與不同的研修課堂。議員們不得私自出外，只能在學院內活動。據聞，一眾議員亦被「提醒」未經授權不可接受訪問，或在社交平台發放研習相關的事。各板塊協調人會「邀請」若干議員總結當日學習心得，以便統一口徑；有傳媒就引述議員稱「學習嚴格過大學上堂」。

民建聯周浩鼎發言。（鄭子峰攝）

周浩鼎：作為學員按學院紀律上課 是基本要求

對於有指「學習嚴格過大學上堂」，議會協調人之一的周浩鼎表示，硏修班內容非常充實，是非常嚴肅的項目。他指，作為學院學員嚴格按照學院的紀律上課，以至學習、討論等，是最基本的要求。他認為「學習嚴格過大學上堂」的評論，可能會令公眾產生誤會，誤以為立法會議員們對學習有抗拒。

他強調，作為立法會議員今次有幸參加硏修班，作為學員身份都努力學習，期望透過今次學習，對於未來立法會的工作有幫助。他相信立法會議員都帶着履職盡責及認真學習的態度，參與整個硏修班。

霍啟剛。

霍啟剛：來到校園只有學員身份 謙卑求知識心態學習

G19召集人、體演文出界霍啟剛則在社交平台引述國家行政學院教授指，無論在外擔任甚麼職務、來自甚麼崗位，來到校園，就只有一個身份，就是「學員」。他強調來到研修就要將心態歸零，抱著謙卑、求知識的心態去學習。

他稱，數天專題講座內容非常豐富及高水平，且極具啟發性。課堂涵蓋習近平新時代中國特色社會主義思想、總體國家安全觀、社會社區治理、國際經濟政治形勢，以及如何進一步提升立法會工作質量等。他指在香港不時因立法會事務、業界及地區工作而將日程堆得滿滿，今次難得有幾天可以完全「靜落嚟」，在一種有規律、有紀律的集體生活環境中學習，反思學習到的理論與工作。