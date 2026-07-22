立法會訪京團｜五年規劃學者董煜授課　吳秋北領悟官員須解放思想

香港正編制首份五年規劃，適逢88名立法會員今日（22日）第四日在北京國家行政學院上堂，安排了有份參與國家「十五五」規劃的學者授課。立法會主席李慧琼指，香港應學習國家推進規劃時的效率和決心，方成功落實香港五年規劃，即使短期未能完全落實所有目標，也要科學化地制定中長期分階段落實的目標。



身兼全國人大代表的立法會議員吳秋北則指，香港主事官員必須進一步解放思想、轉變觀念，從「國家規劃與關我何事」的被動思維，轉向「積極融入和服務國家發展大局」的主動思維。



繼昨日（22日）學習「習近平新時代中國特色社會主義思想」，一眾議員今日參與的課堂，由曾參與制定多個五年規劃的清華大學中國發展規劃研究院常務副院長董煜主講，內容關於國家「十五五」規劃要點和對香港五年規劃建議。

立法會主席李慧琼。（直播截圖）

李慧琼：要學習國家推進規劃的效率與決心

李慧琼在社交平台指，課堂講授視野宏闊，深入闡述國家制定五年規劃時所秉持的大局思維、周詳考慮和悉心部署。她認為，香港要成功落實五年規劃，應學習國家推進規劃時的效率和決心，以堅定意志排除萬難、提速發展、深化改革；即使短期內未能完全落實發展目標，政府也要聯同相關專家，科學化地制定中長期分階段落實的目標，才能有序務實推進規劃佈局。

她又指，議員體會到「十五五」規劃蘊含大量機遇，且非常認同要做好香港五年規劃，須正確理解領會中央經濟工作精神、多關心國家宏觀經濟運行。與此同時，要說好香港規劃故事，增強市民和國際社會對香港規劃的認同。

工聯會會長吳秋北。( 黃寶瑩攝)

對接十五五不能只停留港澳專章

吳秋北表示，對香港而言，學習對接國家「十五五」規劃，絕不能僅僅停留在「港澳專章」的狹隘視野。他認為港澳專章固然是中央對香港發展的直接部署，但整個「十五五」規劃所確立的國家發展戰略等，無一不與香港深度相關，如果只盯著港澳專章，就容易陷入「見樹不見林」的誤區，錯失更廣闊的發展空間。

吳秋北：香港主事官員要解放思想 自覺學習國家規劃體系

吳秋北認為「香港主事官員必須進一步解放思想、轉變觀念，從『國家規劃與關我何事』的被動思維，轉向『積極融入和服務國家發展大局』的主動思維」，要更加自覺、更加深入地學習理解國家規劃體系，善於運用國家政策紅利破解香港自身發展難題。他強調只有施政隊伍的認識到位，對接國家規劃才真正落到實處。

立法會訪京團到北京市12345市民熱線服務中心考察。(吳秋北fb)

另外，一眾議員下午亦到北京市12345市民熱線服務中心考察。訪京團將在本周六返港。